Magyar Péter zavarba jött Ukrajna miatt

A Patrióta videójában Filep Dávid, a YouTube csatorna riportere próbált kérdéseket feltenni Magyar Péter országjárásán. A politikus azonban rendre elkerülte a válaszokat, különösen akkor, ha Ukrajna EU-csatlakozásáról kérdezték. A rendezvény helyszínén szinte lehetetlen volt megközelíteni a Tisza Párt vezetőjét, akit több zöld mellényes kísérő, valamint komoly testőrség védett. A Patrióta szerint a biztonsági intézkedések túlszárnyalják sok nyugat-európai politikus védelmét is.

Magyar Péter zavarba jött Ukrajna EU-csatlakozása kapcsán

Fotó: Patrióta

Amikor Filep az ukrajnai fegyverszállításokról érdeklődött, Magyar Péter látványosan elutasítóvá vált.

Köszönjük szépen! Nem egy magánrendezvényen van, hanem egy rendezvényen. Kérjük, hogy ne zavarja meg az embereket. Utoljára szépen megkérjük

– reagálta ingerülten a politikus, majd elfordult a kérdező újságírótól. Később a színpadról is verbálisan rátámadt Filepre, a közönségből pedig többen is ellenségesen reagáltak a sajtó jelenlétére.

Kényelmetlen kérdések, feszülő indulatok Magyar Péternél

A videó tanúsága szerint Magyar Péter következetesen kerüli azokat a témákat, amelyek a külpolitikát, különösen Ukrajna EU-csatlakozását érintik. Filep többször is próbálkozott konkrét kérdésekkel, de vagy válasz nélkül maradt, vagy ellenséges fogadtatásban részesült.

A rendezvény résztvevőit is megkérdezte a riporter. Az egyik biztonsági személyzet tagjának tűnő ember például azt mondta, hogy már tavaly július óta önkénteskedik, és hozzátette, hogy egyáltalán nem dolgozik civilként sem, csak a kampányban vesz részt.

Arra a kérdésre, hogy miből él, nem adott érdemi választ.

A riportból az is kiderült, hogy az ott lévők többsége nem tudott megnevezni egyetlen másik Tisza Párti politikust sem Magyar Péteren kívül, és csak általánosságokat említettek az EU-s tevékenységükről.

Tiszások Ukrajna pártján

A riporter több szimpatizánst is megkérdezett, mit gondolnak Ukrajna európai uniós csatlakozásáról, illetve hogy mennyi pénzt tartanának reálisnak Magyarország részéről ennek támogatására. A válaszok tanúsága szerint többen is támogatnák az ukrán tagságot, még akkor is, ha ez fejenként akár milliós terhet is jelentene a magyar adófizetőknek.

Én azt mondom, hogy ezt nem lehet, hogy egy gazdag ország, egy erős ország csak úgy rászáll egy másikra

– mondta egy válaszadó, utalva az orosz–ukrán háborúra. Mások is arról beszéltek, hogy „muszáj segíteni” és hogy „meg kell engedni ezt a lehetőséget”.

Lezáratlan doboz, hiteltelen konzultáció

A videóban feltűnik egy kérdőíveket gyűjtő doboz is, amely sem nem volt lezárva, sem hitelesítve.

A Patrióta riportere szerint ez komolyan megkérdőjelezi az eredmények megbízhatóságát.

Filep szerint nem véletlen, hogy Magyar Péter saját konzultációt indít, hiszen így bármilyen eredményt kimutathat – akár azt is, hogy a magyarok túlnyomó többsége támogatja Ukrajna uniós tagságát.

Nem kell ehhez nemzeti konzultáció. Magyar Péter azért akar saját konzultációt, mert abból majd kioszthatja azt, hogy a magyarok 110 százaléka támogatja Ukrajna EU-s tagságát, még akkor is, hogyha egyébként az Magyarországnak árt

– hangzik el a videóban.

Magyar Péter csak a saját közegében érzi jól magát

A Patrióta videója végül egyértelművé teszi: Magyar Péter nemcsak hogy nem tűri a kényelmetlen kérdéseket, de a sajtóval szembeni ellenséges hangulatot maga is táplálja.

Nem félek, bohócoktól főleg nem félek

– válaszolta gúnyosan az újságíró egyik kérdésére, miközben a testőrei és a hívei egyre szorosabb gyűrűbe zárták a riportert.

A képek alapján ezek az országjárások inkább zárt kampányesemények, mint nyílt fórumok.

A kérdések elől való menekülés, a kritikus hangok elutasítása, valamint a saját támogatóinak agresszív hangulata mind azt mutatják, hogy Magyar Péter nem az őszinte párbeszéd híve, hanem inkább a megszerkesztett politikai színházé.

Borítókép: Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) elnöke (balra) és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke (Fotó: AFP)