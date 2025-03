Orbán Viktor ünnepi beszédét méltatja az olasz sajtó

„A jövő évi választásokra készül Orbán Viktor. Ígéretet tett a magyaroknak, hogy felveszi a harcot az élősködőkkel” – írja a Huffingtonpost, amely a magyar miniszterelnök ünnepi beszédéből több passzust is idéz. Többek között azt, hogy a kormányfő húsvéti nagytakarításra készül, hiszen „átteleltek a poloskák”.

A lap szerint a célja, hogy felszámoljon azzal a gépezettel, mely komoly pénzeken, korrupt dollárokon vásárolt meg politikusokat, bírókat, újságírókat, civil szervezeteket.

Az Euro News pedig azt is kiemeli, Magyarország nem engedi magát háborúba sodorni, éppen ezért véleménynyilvánító szavazást kezdeményeznek Ukrajna európai uniós csatlakozásáról.

A lap beszámol arról is, hogy Orbán Viktor beszédében újra elítélte az EU háborús eszkalációját és figyelmeztetett, hogy Magyarországot senki sem fogja háborúba sodorni. „A magyar kormányfő büszkén jelentette ki, hogy Magyarország úttörő szerepet töltött be. Első volt a patrióta hatalmak között, melyek most egyre szélesebb körben veszik át a hatalmat a nyugati világban” – írja a sajtóorgánum, amely végül arra is kitér, hogy Orbán Viktor szabadságért vívott harca nem kizárólag a magyarok ügye, hanem a nyugati világért vívott küzdelem is.

Az Ansa hírügynökség arról ír, hogy Orbán Viktor a felszólalásában bírálta a brüsszeli vezetést, amiért a külföldi érdekeket helyezi előtérbe a nemzeti jólét helyett. A magyar kormányfő azonban leszögezte, nem engedi, hogy kifosszák Magyarország erőforrásait.

Több olasz hírügynökség is elismerően szólt a gyermeket vállaló anyákra vonatkozó adócsökkentésekről. Azt írják, hogy Magyarország a nyugati világ legnagyobb adócsökkentésének történelmét írja.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 177. évfordulója alkalmából tartott állami díszünnepségen a Múzeumkertben 2025. március 15-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)