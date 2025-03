„SorosAID”: Globalista, hungarofób szervezetek sokaságát pénzelte a Nyílt Társadalom Brüsszelben

A Brüsszelben székhellyel rendelkező szervezeteknek szánt támogatás ráadásul a 2024-es EP-választást megelőző évben jelentős mértékben megnőtt, háromszorosára ugrott, ami azt mutatja, hogy Soros eltökélt szándéka volt az európai véleményklíma befolyásolása a neki tetsző, politikailag elfogult szervezetek közreműködésével. A két évvel ezelőtti juttatás rekordnagyságát mutatja, hogy a 2016-os támogatási összeg majdnem tízszerese, megközelítőleg harmincmillió dollár (cca. 12 milliárd forint) volt. Soros ezek szerint két kiemelt csatateret tart számon: a brüsszelit és a budapestit. A patrióta erők megalakulásával az Európai Unió központjában történő működés és hálózatépítés még inkább felértékelődik a Soros-birodalom számára, a USAID felszámolásával a politikai korrupciós hálózat nem vész el, csak átalakul.

Fotó: Alapjogokért Központ

Az Alapjogokért Központ eddig két elemzésben mutatta be, hogy az Open Society Foundations (OSF) miként támogatott liberális szervezeteket Európában és a posztszovjet térségben, valamint Magyarországon. Sorosék előbbi esetben 1,4 milliárd dollárt (538 milliárd forintot) fordítottak arra, hogy ideológiájuknak megfelelő érdekeket képviselő és tevékenységet megvalósító NGO-kat finanszírozzanak, míg hazánkban 89,5 millió dollárt (34,5 milliárd forintot) juttattak 153, jelentős részben genderügyeket, illegális bevándorlást és liberális ideológiai dogmákat közvetítő szervezeteknek. Mindkét esetben egyértelmű a nyilvánosan elérhető támogatotti kör alapján, hogy ezen pénzek a globalista hálózatépítést szolgálták, és így részei annak a világméretű politikai korrupciós botránynak, amely a USAID-et érintő amerikai döntések kapcsán robbant ki.

A nyílt társadalom európai kivonulásáról szóló híreszteléseket cáfolja az 1. ábra. A 2016–2023 közötti időszakban elköltött, brüsszeli székhelyű szervezeteknek szánt támogatások mértéke ugyanis egyre növekvő anyagi donációkról árulkodik. Amíg 2016-ban 4, addig 2023-ban már harmincmillió dollárt utaltak ki a kedvezményezett NGO-k részére. Vagyis, ha 2023 után egy dollárt sem kapnának ezek a szervezetek, akkor is évekre előre biztosított lenne a működésük csak az Open Society által. Az sem véletlen, hogy a 2024-es EP-választás előtti évben az OSF költségvetése különösen bőséges volt a pénzek kiosztásakor: Sorosék mindent megtettek azért, hogy a jól beazonosítható ideológiai profillal rendelkező szervezetek munkáját anyagi korlátok ne fenyegessék.

Az OSF által nyújtott támogatás brüsszeli székhelyű szervezeteknek évenkénti bontásban (millió USD)

Beszédes az is, hogy kik voltak a fő kedvezményezettek Brüsszelben. A TOP 30 támogatott névsorát végig tekintve egyértelműen kirajzolódik, hogy jelen esetben is ideológiai és politikai alapú támogatásról beszélhetünk: akad köztük számos emberi jogi fundamentalista, abortusz-, LMBTQ- és migrációpárti, „tényellenőrző” és fiatalokat célzó szervezet is. A második legnagyobb támogatott, az International Partnership for Human Rights alapítói, a Nemzetközi Helsinki Bizottságból kivált aktivisták voltak. A szervezet 2018. évi jelentésében arról értekezik, hogy Magyarország „nem demokratikus korlátozásokat vezetett be a nem kormányzati szervezetekkel szemben”. Ezt bizonyára attól a Pardavi Mártától tudhatják, aki a náluk betöltött kuratóriumi tagsága mellett a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke is.

A támogatottak között számos ernyőszervezet is található. Ilyen például a Network of European Foundations for Innovative Cooperation (3. hely) amelynek 13 szervezet a része, vagy a több tucat taggal rendelkező International Planned Parenthood Federation European Network (4. hely). Ez utóbbi NGO saját állítása szerint Európa és Közép-Ázsia 40 országában van jelen (a globális anyaszervezettel együtt gyakorlatilag az egész világon), és alapvetően az abortusz népszerűsítéséért tevékenykedik. Elmondásuk alapján a céljuk, hogy az EU és a tagállamok „progresszív hangot adjanak” az abortusz témájának. Ezen tevékenységében részese volt a magyar szívhangtörvény elleni nemzetközi támadó kampánynak. A szervezet magyarországi tagja az a Háttér Társaság, amely alapvetően az LMBTQ-lobbi érdekeit képviseli és maga is Soros-támogatott.

Az OSF által legtöbbet támogatott TOP 30 brüsszeli szervezet és támogatás értéke

LMBTQ-vonalon ugyanilyen ernyőszervezetként jelenik meg az International Lesbian, Gay, Bisexual, Trans and Intersex Association – Europe (5. hely), amelynek több tucat szervezet a tagja. A már említett Háttér Társaság mellett további magyarországi civil szervezetként ide tartozik az Amnesty International Magyarország, a Budapest Pride és a Transvanilla. Számos magyarországi taggal működik a rasszizmus elleni fellépést ígérő European Network Against Racism is (19. hely). Ehhez képest egy általuk kiadott tanulmánykötetben rasszizmusnak titulálják azt, hogy a Fidesz 2010-ben a közbiztonság javítását és áldozatközpontú igazságszolgáltatás meghonosítását ígérte.

160-nál is több szervezetet tud soraiban a Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (13. hely), amely a papírok nélkül érkező migránsok támogatását tűzte ki célul. A szervezet például tiltja tagjainak, hogy „illegális” migrációról beszéljenek. Az NGO magyarországi tagja az a Menedék Migránsokat Segítő Szervezet, amely saját maga is a Soros-támogatások egyik kedvezményezettje. Személyi átfedés is tapasztalható, hiszen a Menedék igazgatója, Kováts András egyúttal a brüsszeli szervezet kuratóriumi tagja is. Kováts egyébként szerzője egy Migration Policy Group (26. hely) számára készített migrációs tanulmánynak is.

A European Movement International (10. hely) a neve alapján egy EU-párti szervezetet ígér. Ehhez képest a honlapjukra látogatva elsőként egy fél képernyőt betöltő ukrán zászló fogadja az érdeklődőket. Az onnan megnyíló írás szerint fontos az „EU Ukrajnával szembeni elkötelezettségének megerősítése a katonai és pénzügyi segélyek nyújtásának fokozásával, miközben továbbra is szankcionálja Oroszországot”, valamint „fel kell gyorsítani Ukrajna uniós csatlakozását”. Instagram-oldalukon egy magyar kormányt támadó 2024-es videót lelhetünk fel, melyben Orbán Viktor miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnök zakózsebében található, mellette az alábbi felirattal: „Magyarország jobbat érdemel!”. Ugyanitt támadják Giorgia Meloni olasz miniszterelnököt, valamint a német AfD-t is.

A támogatottak listáján megtaláljuk a Transparency International brüsszeli kapcsolattartó irodáját is (6. hely). 1995 óta a Transparency International közzéteszi éves korrupcióérzékelési indexét, amelyet politikai célok mentén, manipulatív módon készít el. Magyarországi tagszervezettel is rendelkezik, amelyik szintén Soros-támogatott.

A diszinformációval, tényellenőrzéssel foglalkozik az EU DisinfoLab (29. hely), amely Magyarország kapcsán fontosnak tartja kiemelni azt, hogy a Klubrádió – a jogszabályban előírt módon – elvesztette a rádiófrekvenciáját. Egy másik írásuk szerint Magyarországon „a dezinformáció egyik fő forrása maga a kormányzat”. Példaként az álhírek terjesztésére a nemzeti konzultációt is megjelölték. Véleményük szerint a magyar társadalom emiatt látja másként a háború, a gender és a migráció kérdését.

A listán szereplő NGO-k mind nagyon aktívak a közéleti állásfoglalások terén is. Számos közülük megtalálható azon a tiltakozáson, amit a sorosista szervezetek a Stop Soros törvénnyel szemben fogalmaztak meg, állást foglaltak az uniós szintű ügynöktörvény ellen, valamint támogatásukról biztosították a szerbiai külföldről szervezett tüntetéseken résztvevőket is.