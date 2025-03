Zelenszkij miatt küszöbön egy újabb háború az oroszokkal

Az Egyesült Államok és Ukrajna közötti tervezett nyersanyagalku diplomáciai feszültséget generál az orosz–ukrán háború közepette, mivel Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint a feltételek veszélyeztethetik országa uniós csatlakozását, így a békefolyamatok ismét háttérbe szorulhatnak. Zelenszkij egyértelművé tette, hogy Ukrajna elutasítja a megállapodást, ha az veszélyezteti az EU-hoz való közeledést.

Volodimir Zelenszkijnek legalább öt oka van arra, hogy az Egyesült Államok helyett most már Európához – főképp Emmanuel Macronhoz – bújjon (Fotó: Hans Lucas)

Ukrajna alkotmánya egyértelműen az Európai Unió felé mutat. Semmi olyat nem fogadhatunk el, ami ezt az utat akadályozná

– fogalmazott az elnök. A háttérben az a tervezet áll, mely egy közös befektetési alapon keresztül széles körű amerikai hozzáférést biztosítana ukrán erőforrásokhoz, beleértve az olajat, gázt és egyéb kritikus infrastruktúrát – írja cikkében a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Zelenszkij inkább már Európához dörgölőzik

A Financial Times szerint a washingtoni tervezet feltételei Ukrajna gazdasági szuverenitásába való beavatkozásnak minősülhetnek. Az ukrán European Pravda arra is figyelmeztet, hogy a megállapodás ellentétes lehet az uniós csatlakozási követelményekkel, mivel beleszólást adna az Egyesült Államoknak a kulcsfontosságú nyersanyagokkal kapcsolatos döntésekbe, amit Brüsszelben is kritikus szemmel néznek.

Zelenszkij megerősítette, hogy március 28-án kapták meg a megállapodás átdolgozott változatát, melyet most jogi szempontból vizsgálnak. Tartalmaz új, még nem tárgyalt, és régi, már elutasított záradékokat is.

A korábbi tervezet aláírását februárban tervezték, de elhalasztották, amikor Donald Trump amerikai elnök helyretette a pávatáncot járó Zelenszkijt.

A sajtó szerint a Washington és Kijev közötti vita az amerikai hozzáférés mértékéről szólt. A Fehér Ház szerint a megállapodás lehetővé tenné, hogy az Ukrajnának nyújtott katonai segélyek egy része megtérüljön, de Zelenszkij ezt elutasítja.

Hálásak vagyunk a támogatásért, de ez nem kölcsön

– mondta.

Szakértők szerint Zelenszkij egyre inkább Európára támaszkodik, miközben az Európai Unió is folyamatosan támogatja Ukrajnát. Ugyanakkor a nyugati szakértők többsége egyetért abban, hogy ha Nagy-Britannia és Franciaország csapatokat küldene Ukrajnába, az egy még nagyobb háborúhoz vezetne, ami egyesek szerint öngyilkos küldetés lenne Európa számára.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij Európát is belerángatná az orosz–ukrán háborúba (Fotó: AFP)