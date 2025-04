Bármilyen megállapodást is kötök Oroszországgal/Ukrajnával kapcsolatban, bármennyire is jó legyen az, még ha ez lenne a valaha kötött legjobb megállapodás is, a bukott New York Times akkor is rosszat fog róla mondani. A kis Peter Baker, a Times nagyon elfogult és tehetségtelen írója követte a szerkesztője utasítását, és azt írta, hogy Ukrajnának vissza kellene kapnia területeket, beleértve – feltételezem – a Krímet is, valamint más nevetséges követeléseket, hogy megállítsák a gyilkolást, amely rosszabb, mint bármi a második világháború óta.