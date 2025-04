Bóka János: Az Európai Uniónak támogatnia kell Donald Trump békekezdeményezését

Bóka János kiemelte, a magyar álláspont szerint a háború mielőbbi befejezéséhez azonnali tűzszünetre és érdemi béketárgyalásokra van szükség. Jelenleg egyetlen komolyan vehető békekezdeményezés van, mégpedig Donald Trump amerikai elnöké, Magyarország szerint pedig az uniónak támogatnia és előmozdítania kell ezt, nem hátráltatni.

A miniszter beszámolt arról is, hogy tájékoztatta osztrák kollégáját arról, miszerint Magyarországon a kormány kezdeményezésére véleménynyilvánító szavazásra kerül sor Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban.

A szavazás nyílt és őszinte vitára ad lehetőséget Ukrajna tagságának előnyeiről és hátrányairól, az eredmény pedig a magyar kormány számára meghatározó lesz - fűzte hozzá Bóka János.

A miniszter elmondta, az európai uniós ügyekért is felelős Claudia Plakolmmal egyetértettek abban, hogy az EU külső határainak a jelenleginél hatékonyabb védelme kiemelkedően fontos, és beszéltek arról, hogyan lehetne új, innovatív megoldásokkal működőképessé tenni az EU migrációs és menekültpolitikáját.

A témával kapcsolatban Bóka János megjegyezte, hogy Magyarország megítélése szerint kettős mércét alkalmaznak az uniós intézmények a magyarokkal szemben, a hatékony határvédelemért ugyanis nem támogatást, hanem napi egymillió eurós bírságot kap Magyarország. Beszéltek továbbá a következő hétéves EU-s költségvetésről, a Nyugat-Balkán európai integrációs perspektívájáról, az unió versenyképességének javításáról, valamint arról is, hogyan tudnának együttműködni az egyre erősödő európai antiszemitizmussal szemben - közölte a miniszter. Claudia Plakolm arról beszélt, hogy Magyarországot és Ausztriát nemcsak egy közös kulturális- és élettér, hanem nagyon szoros gazdasági kapcsolatok, egyben pedig mély barátság is összeköti, amely kiállja azt is, ha bizonyos dolgokban nem értenek egyet. Példaként a menekültügyi és migrációs paktummal kapcsolatban eltérő véleményeket említette. Mint mondta, Ausztria számára ez egy rendkívül fontos lépés volt, ugyanis régóta szorgalmazta, hogy európai szinten újragondolják a bevándorlási politikát és vegyék komolyan és tudomásul a kihívásokat, amelyekkel egyebek között Ausztria is szembesült.

A mi szempontunkból a migráció továbbra is az egyik nagy kérdés, (...) amellyel az EU-nak foglalkoznia kell. És abban is egyetértünk, hogy nem lehet több illegális migráció az Európai Unióba

– hangsúlyozta. Beszélt arról is, hogy az uniós bővítést illetően Ausztria egyértelműen támogatja a hat nyugat-balkáni ország integrációját. Benjámin Netanjahu magyarországi látogatására vonatkozó újságírói kérdésre felelve Bóka János elmondta, hogy szerdán várják az izraeli kormányfőt, aki a magyar miniszterelnök meghívására érkezik Magyarországra.

Hangsúlyozta, hogy Magyarország és Izrael között közös geopolitikai megfontolásokon, érdekeken, valamint mély történelmi és kulturális kapcsolatokon alapuló stratégiai partnerség van.

A látogatás és a meghívás mögötti elgondolás az, hogy megnézzék, hogyan lehet ezt a stratégiai partnerséget a jövőben erősíteni és fejleszteni. Plakolm pedig arról szólt, hogy Ausztria véleménye változatlan, számára érthetetlen a Nemzetközi Büntetőbíróságnak (ICC) az izraeli miniszterelnök ellen kiadott elfogatóparancsa. Hozzátette, hogy az ICC sem tett jót magának ezzel, ami a hitelességét illeti.

Borítókép: Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter Fotó: MTI