Donald Trump és felesége idén is rengeteg gyereknek szerzett örömet

A több mint száznegyven éves amerikai hagyomány idén is színes programokkal és valódi tojásokkal várta a családokat. Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump hétfőn közel negyvenezer vendéget fogadtak a Fehér Ház kertjében a húsvéti tojásgörgetésen, amely az elnök második ciklusának első ilyen eseménye volt. Bár az időjárás nem kedvezett, hiszen esőt jósoltak, a szervezők és résztvevők így is lelkesedéssel készültek a Fehér Házhoz kötődő egyik legrégebbi ünnepre. Az esemény nyitányakor jelentette be azt is Trump elnök, hogy Ferenc pápa halála miatt elrendelte, hogy minden amerikai zászlót félárbócra eresszenek.

Donald Trump amerikai elnököt és feleségét gyerekek fogadták a Fehér Ház kertjében

Fotó: AFP

A tojásgörgetés másfél évszázados hagyomány

A húsvéti tojásgörgetés az amerikai elnöki hivatal egyik legikonikusabb tavaszi programja, amelynek története egészen 1878-ig nyúlik vissza. Az eseményt Rutherford B. Hayes elnöksége idején rendezték meg először, miután a Kongresszus megtiltotta, hogy a gyerekek a Capitolium domboldalán görgessék le a tojásaikat.

A Fehér Ház udvarát ezek után nyitották meg a gyermekek előtt, és a tradíció azóta is él.

A látogatók, főként családok és kisgyermekek, húsvéti díszítésű keménytojásokat görgetnek a fűben egy kijelölt sávban a célvonal felé. Emellett tojásvadászat, élő koncertek, interaktív játékok, különböző kézművesprogramok és mesemondások is várták őket.