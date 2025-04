Itt a kínai válaszcsapás Donald Trump vámjaira

Az amerikai elnök nemrég kihirdette a felszabadulás napját, aminek keretében 25 százalékos vámot vetett ki minden külföldön gyártott autóra. Az egyéb vámok mértéke országonként eltérő, az Európai Unióból származó termékek esetében 20 százalék lesz .

Kína visszavágott Donald Trump vámjaira

Fotó: Adek Berry/AFP

A kínai kereskedelmi minisztérium közleménye szerint a Trump-féle vámemelés súlyosan sérti a Kereskedelmi Világszervezet szabályait, a tagállamok jogait, és aláássa a szabályokon alapuló multilaterális kereskedelmi rendszert. Peking emiatt panaszt nyújtott be a Kereskedelmi Világszervezetnél (WTO).

Kína korábban már 15 százalékos vámot vezetett be az amerikai szénre és cseppfolyósított földgázra (LNG), valamint 10 százalékot a nyersolajra, mezőgazdasági gépekre és bizonyos gépjárművekre.

A mostani válaszlépés tovább szigorítja az exportellenőrzéseket is a ritkaföldfémekre, amelyek létfontosságúak a mikrocsipek és elektromos járművek akkumulátorainak gyártásához. Emellett további amerikai cégek kerültek szankciós listára, amelyek úgynevezett kettős felhasználású, polgári és katonai célra is alkalmas termékeket exportáltak. Peking a baromfihús-importot is felfüggesztette két amerikai vállalattól, a delaware-i Mountaire Farmstól és a Coastal Processing LLC-től, hivatalosan azzal indokolva, hogy tiltott gyógyszermaradványokat találtak a szállítmányokban. A kínai vámhatóság emellett három másik amerikai cég baromfihúsát és állati takarmányát is leállította.

Donald Trump elutasította Kína válaszintézkedéseit.:

Peking rosszul játszotta meg a lapjait, pánikba estek – ez az egyetlen dolog, amit nem engedhetnek meg maguknak.

– nyilatkozta az amerikai elnök.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Hszi Csin-ping kínai elnök (Fotó: AFP)