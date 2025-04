Elmondta történetét az utolsó túlélő

Michael Smuss, a varsói gettólázadás utolsó ismert élő harcosa, 99 évesen is élénken őrzi emlékeit a holokauszt borzalmairól és a zsidó ellenállás legismertebb akciójáról. Izraeli otthonában, Ramat Ganban beszélt a holokauszt idején átéltekről a The Times of Israel izraeli napilap riporterének.

A varsói gettólázadás emléke mai is élénken él, a képen a franciaországi Lyonban található emléktábla látható (Fotó: Hans Lucas via AFP)

Hálát adok Istennek, hogy megmentett. Okkal húzott ki onnan – hogy elmondhassam az embereknek, mi történt

– mondta Smuss.