A szegények pápáját gyászolja a világ

Ferenc pápa gyászmiséje szombaton délelőtt tíz órakor kezdődik a Szent Péter-bazilika előterében, melyet Giovanni Battista Re bíboros, a bíborosi kollégium dékánja celebrál.

A szentmise végén kerül sor a végső búcsúvétel és beszentelés szertartására, majd ezt követően a szolgálatot teljesítők és a Pápai Ház tagjainak a kíséretében körmenetben viszik Ferenc pápa koporsóját egy nyitott autón a Szent Péter-bazilikától a Santa Maria Maggiore-bazilikáig.

A menet a következő útvonala követi: Corso Vittorio Emmanuele, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, Colosseum, Via Labicana, Lateráni Szent János-székesegyház és onnét a hosszú Via Merulanán át egészen a Santa Maria Maggiore-bazilikáig.