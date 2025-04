Emberölési ügyben indult nyomozás: holtan találták a népszerű német írónőt

A holttestet fia fedezte fel, a rendőrség szerint az írónő éjfél és 5.30 között vesztette életét. A hamburgi rendőrség megerősítette, hogy Fröhlich „brutális erőszak” áldozata lett. A nyomozást a Tartományi Bűnügyi Hivatal (LKA 41) vette át, külön csoportot felállítva az ügy mielőbbi felderítése érdekében.

Illusztráció. Fotó: AFP

A helyszíni vizsgálat során komoly erőforrásokat vetettek be: a bűnügyi technikusok 3D-s szkennerrel térképezték fel a lakóhajót és környezetét, búvárcsapatok kutatták át az Elba vizét, és igazságügyi szakértők is dolgoztak a helyszínen. Vér- és szövetszálmaradványokat is találtak. A boncolás során megállapították, hogy a sérüléseibe halt bele, olyan súlyosak voltak.