Miért csökkent hirtelen a Németországban nyilvántartott szíriaiak száma?

Aszad bukása után is feszült a helyzet

Annak ellenére, hogy egyesek visszatérnek, Szíria továbbra is a legfőbb forrásországa az új menedékkérelmeknek. 2025 első negyedévében 9861 szíriai állampolgár nyújtott be először menedékkérelmet Németországban. A politikai helyzet azonban továbbra is instabil, és az ország biztonsági helyzete még korántsem rendezett.

A német kormány egy új szabályozást is előkészít, amely lehetővé tenné a szíriai menekülteknek, hogy bizonyos feltételek mellett hazalátogathassanak anélkül, hogy elveszítenék menekültstátusukat.

Az elképzelés heves politikai vitát váltott ki, különösen a CSU körében, ahol többen figyelmeztetnek arra, hogy a hazalátogatás veszélyes lehet, és gyengítheti a menekültügyi rendszerbe vetett bizalmat.