A NATO-főtitkár szerint Oroszország hosszú távú fenyegetést jelent az euroatlanti biztonságra

A NATO főtitkára, Mark Rutte szerint a szövetség egyetért abban, hogy Oroszország hosszú távú fenyegetést jelent az euroatlanti biztonságra. Ezt a kijelentést Rutte a Fehér Házban tett látogatása után tette.

Mark Rutte, a NATO főtitkára beszél a sajtó képviselőihez a washingtoni Fehér Házban 2025. április 24-én, miután Donald Trump amerikai elnökkel az ukrajnai helyzetről tárgyalt. Fotó: AFP

Mindannyian egyetértünk a NATO-ban abban, hogy Oroszország hosszú távú fenyegetést jelent a NATO területére, az egész euroatlanti térségre

– nyilatkozta Rutte.

A NATO főtitkára Moszkvával riogat

A főtitkár Donald Trump amerikai elnökkel találkozott Washingtonban, miközben az Egyesült Államok fokozta erőfeszítéseit egy békemegállapodás elérése érdekében az Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárására. Rutte állítólag arra kívánta felhasználni látogatását, hogy sürgesse az USA-t: ne gyakoroljon nyomást Ukrajnára egy olyan békemegállapodás elfogadása érdekében, amely esetleg Moszkvának kedvez.

A Trumppal folytatott megbeszélés után Rutte megjegyezte, hogy valami az asztalon van Oroszországnak egy lehetséges békemegállapodásban.

Azt is elmondta, hogy az Egyesült Államok továbbra is elkötelezett a NATO mellett, még akkor is, amikor Washington egyre inkább az ázsiai–csendes-óceáni térségre összpontosít.

