Orbán Viktor: Egy barátot vesztettem el, és Magyarország is elvesztette egy barátját

Ferenc pápa hivatali ideje alatt háromszor is meglátogatta a magyarokat. Először 2019-ben, a csíksomlyói búcsún mutatott be szentmisét, majd 2021 szeptemberében Budapestre látogatott, ahol a 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus zárómiséjét vezette. Második hivatalos magyarországi útjára 2023 áprilisában került sor, amikor háromnapos apostoli látogatása során többek között a Kossuth téren is misét celebrált. Magyarországról mindig elismerően nyilatkozott, kiemelve az ökumenikus nyitottságot, az ökológiai tudatosságot és a családpolitikai törekvéseket. A Szentatya és Orbán Viktor miniszterelnök között közös értékeken nyugvó kapcsolat alakult ki. Találkoztak Budapesten és a Vatikánban is, beszélgetéseik középpontjában pedig a béke, a családok védelme és a keresztény örökség megőrzése állt.

Orbán Viktor miniszterelnök és Ferenc pápa jó kapcsolatot ápoltak

Fotó: MTI

Orbán Viktor szerint egy jó barátot veszített a magyarság

Orbán Viktor miniszterelnök a Szent Péter-bazilikában tartott gyászmisét követően nyilatkozott a TV2 Tények műsorának. Arra a kérdésre, hogy milyen üzenetet hordoz számára a gyászszertartás, nem kormányfőként, hanem hívő emberként válaszolva így fogalmazott:

Megrendítő esemény volt, de ha az ember eljön Rómába és elmegy a Szent Péter-bazilikába, az már önmagában mindig megrendülést okoz. Ami hatalmas erő, lelkierő árad magából az épületből is. Ráadásul a Szentatya személyes ismerősöm is volt

– mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy személyes kapcsolata is volt Ferenc pápával, aki támogatást és bátorítást nyújtott számára.

Mondhatom, hogy bátorított, bíztatott minden békekezdeményezésben, tehát nagyon sokat köszönhetek neki, támaszt is nyújtott. Egy barátot vesztettem el, és Magyarország is elvesztette egy barátját, mert a Szentatya szeretett bennünket. És a gyász ezért kétszeres volt a mai napon a vállunkon

– nyilatkozott a magyar kormányfő. Orbán Viktor kiemelte, hogy a katolikus egyház páratlan teljesítményre képes akkor, amikor úgy búcsúztat valakit, hogy egyúttal reményt is ad az egybegyűlteknek.

Úgyhogy ez egy olyan gyászszertartás volt, ami egyszerre volt búcsú és egyszerre fölemelő, reményt adó esemény

– jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a gyászmisét követően arról is beszélt, hogy Ferenc pápa legfontosabb öröksége a béke melletti határozott kiállás lehet.

Majd a történészek feldolgozzák a Szentatya élettörténetét és teljesítményét. De most egyelőre az éppen aktuális világ, amiben élünk, emel ki ebből az életműből valamit. És miután most háború van, a világ több pontján is naponta halnak meg százával, ezrével emberek, sőt Európában is háború van, ezért az ő szellemi, lelki örökségének, életművének leginkább a békére vonatkozó része az, ami körülölel bennünket. Ezért ma minden a békéről, a háború végéről, a békéről szól

– mondta a miniszterelnök. Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy Ferenc pápa üzenete az emberek közötti szeretet fontosságára és a békekötés bátorságára hívja fel a figyelmet.

Legyetek bátrak és kössetek békét, legyetek bátrak, szeressétek egymást, legyetek bátrak, hogy ne gyűlöljétek egymást, és végre kössetek békét. Ez volt a mai nap üzenete

– nyilatkozta Orbán Viktor. A riporter ezután arról kérdezte a miniszterelnököt, hogy szerinte a világ vezetői értik-e ezt az üzenetet. Orbán Viktor így válaszolt.

Ha én megértettem, akkor biztosan mások is meg tudják érteni. Hogy tudnak-e engedelmeskedni egy ilyen parancsnak, az már egy nehezebb kérdés. De egyre többen tudnak. Azzal, hogy az amerikai elnök a béketábor élére állt, szerintem az esélyek, hogy mások is megértsék, megnőttek

– jelentette ki a magyar kormányfő. A riporter ezután a következő pápa lehetséges feladatairól kérdezte Orbán Viktort. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy nem kíván a Vatikán belügyeiről véleményt mondani, de általános megfigyeléseit megosztotta.

Nekem nem dolgom, hogy a Vatikán ügyeiről bármit is mondjak, és a katolikus egyház ügyeit is majd a katolikus testvérek a nyilvánosság előtt megbeszélik. De azt lehet látni, mindannyian láthatjuk, hogy vannak komoly feszültségek és kérdések, amelyek feszítik ma a világ katolikus és keresztény közösségét

– mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint a következő pápának komoly feladatokkal kell majd szembenéznie.

A következő pápának nagyon nehéz kérdésekben kell majd olyan álláspontot kialakítani, ami újra egyesíti a kereszténységet, egyesíti a katolikus egyházat, és megbízást jelent az egyházon belül egyre inkább egymástól eltérő irányzatok számára is. Azt is mondhatnám, hogy nem szervezői, hanem inkább egy hatalmas intellektuális feladat előtt áll a következő pápa, a keresztény egység, a katolikus egység, majd a keresztény egység megteremtése érdekében

– fogalmazott Orbán Viktor. A miniszterelnök kitért arra is, hogy ma a keresztények a világ legüldözöttebb közösségei közé tartoznak.

A világon ma a legüldözöttebb egyház a keresztény egyház. Tehát ma a keresztényeket üldözik a legtöbb helyen, a világon a legtöbben a hitük miatt a keresztények közül halnak meg. Tehát nyilván nem mehet így, meg kell védenünk magunkat, meg kell védenünk egymást. Ahhoz kell egy erős összetartozás-érzés, tehát kell egy pápa, aki egyesít bennünket, újra nyugvópontra juttatja a vitáinkat, és a közösséget megerősíti

– mondta a miniszterelnök. A beszélgetés során szóba került a lehetséges új pápa személye is. A riporter megemlítette, hogy a világsajtó az esélyesek között említi Erdő Péter bíborost, és ennek kapcsán kérte Orbán Viktor véleményét. A miniszterelnök így válaszolt:

Hát jobb, ha távol tartom magam az esélylatolgatásoktól. Három dolgot tudok biztosan mondani. Az első, hogy Magyarország nagyon sokat köszönhet a katolikus egyháznak. Magyarország nagyon sokat köszönhet a katolikus egyház fejének, a Magyar Katolikus Egyház fejének, Erdő Péter bíboros úrnak, és a bíboros úr egy kiemelkedő intellektus

– jelentette ki Orbán Viktor.

Végül a riporter arról kérdezte a kormányfőt, hogy milyen üzenetet küld a magyaroknak a nemzeti gyásznap alkalmából.

Csendesség, elmélyedés, önvizsgálat, és holnap reggel jobb emberként keljünk föl

– mondta Orbán Viktor.

Borítókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök és Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI)