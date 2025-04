Putyin üzent Trumpnak

Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff több témát is érintettek – írja a RIA Novosztyi orosz hírügynökség.

A felek megvitatják az ukrajnai konfliktus rendezésének szempontjait, egy esetleges találkozót az országok vezetői között, Washingtonnak közvetítik az aggodalmakat és Moszkva álláspontjának elemeit

– közölte az orosz elnöki szóvivő.

Peszkov ugyanakkor hozzátette, hogy a találkozó nem kapcsolódik az isztambuli orosz–amerikai konzultációkhoz. A Kreml szóvivője arra is felhívta a figyelmet, hogy ne várjon senki áttörő eredményeket Witkoff szentpétervári látogatásától.

Steve Witkoff Donald Trump amerikai elnök hivatalba lépése óta harmadszor jár Oroszországban.

Azt látjuk, hogy Európával ellentétben – és ide sorolom Nagy-Britanniát is, amely teljesen figyelmen kívül hagyja a jelenlegi helyzet kiváltó okait –, az Egyesült Államoknak megvan a szándéka, hogy a probléma mélyére hatoljon

– jelentette ki Szergej Lavrov orosz külügyminiszter a pénteken Almatiban megtartott sajtótájékoztatóján. Lavrov szerint a Trump-kormány tudatában van Volodimir Zelenszkij ukrán elnök oroszok iránti gyűlöletének. Emlékeztetett rá, hogy Zelenszkij egy – a Le Figarónak adott – interjúban azt mondta, hogy elsősorban az oroszok iránti gyűlölet hajtja.

„Amikor megkérdezték tőle, hogy személyesen Putyin elnöknek [szól-e a gyűlölete], azt mondta: Nem, minden orosznak. Mindannyiukat gyűlölöm. Tehát akár csak elméletileg is felmerülhet-e, hogy egy ilyen embernek odaadjuk ezeket az embereket? Semmiképp és sohasem! És ennek a megértése a Trump-kormányzatban is megvan, amely nyilvánosan, többször is kijelentette, hogy Zelenszkijnek meg kell békélnie a területi kérdéssel” – hangoztatta az orosz diplomácia vezetője.

Borítókép: Vlagyimir Putyin és Steve Witkoff (Fotó: AFP)