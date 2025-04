Marcin Romanowski: Tusk életfogytiglani börtönbüntetése csak idő kérdése

– Melyek a fő célkitűzései a Magyar-Lengyel Szabadság Intézet vezetőjeként?

– Lengyelország most egyfajta kísérleti terep, ahol a közös értékek veszélybe kerültek. A fő célunk az, hogy előkészítsünk egyfajta figyelmeztető mechanizmust, amely védelmet biztosít mindenki szabadságának és túlélésének, egész Európa és a szabad világ számára is. Ez talán egy kicsit túlzó kijelentés, de valóban látjuk, hogy a globális ideológiai háború, amely a globalisták és a szuverenisták között zajlik, már sok országban jelen van, Magyarország is ennek a része. A politikai nyomás Magyarországon is egyre inkább érződik. A fő csatatér ma Lengyelországban van, hiszen Lengyelország valóban egy nagyon konzervatív, hagyományos társadalommal bír, és még mindig szuverenista megközelítéssel rendelkezik. A támadás ennek megfelelően nagyon erős, és a jogi vonatkozások is egyre nyilvánvalóbbak.