„SOROSAID”: Politikai korrupciós nagyüzem az Európai Parlamentben

2020 és 2023 között a top 20 lobbiszervezet összesen 1587 alkalommal találkozott különböző EP-képviselőkkel, jellemzően jogszabályalkotáshoz kapcsolódó ügyekben, de sokszor egészen más apropóból is. Erre nagyon gyakran a képviselő irodájában került sor, így bizonyosat aligha tudhatunk a találkozók menetéről. Az Eva Kaili-ügy azért némi támpontot adhat nekünk, ott ugyanis maguk az érintettek beszéltek arról, hogy a politikai szívességekért cserébe kapott kenőpénzt az NGO-k segítségével tudták könnyedén és láthatatlanul mozgatni. A brüsszeli következmények nélküliséget, a kéz kezet mos világot jól mutatja, hogy az ügy érintettjeit azóta sem érte semmilyen érdemi retorzió.

Ha megnézzük a top 20-as listánk szereplőit, jól látható, hogy bizonyos meghatározó globalista szervezetek rendkívül aktívak voltak. 229 találkozóval a második helyen találjuk a European Environmental Bureau-t, amely a valóságtól elrugaszkodott sötétzöld ideológia egyik szószólója a belga fővárosban. Egyik 2019-es tanulmányukban például úgy érvelnek, hogy csak a termelés csökkentésével (vagyis az életszínvonal tudatos rontásával) lehetséges a természeti hatások kezelése. A globalista nyomásgyakorló szervezetek sem hiányozhatnak a listáról: 177 találkozóval a 3. a Transparency International, mely nemcsak Brüsszelben, de idehaza is mindent megtesz azért, hogy a magyar nemzeti érdek szempontjából kulcsfontosságú ügyekben lejárassa a magyar kabinetet. Hetvennégy találkozóval 6. helyen áll a Helsinki Bizottság, amely az illegális bevándorlóknak nyújt különféle szolgáltatásokat, de 26 találkozóval 18. a Civil Liberties Union for Europe (aminek magyarországi tagja a Társaság a Szabadságjogokért) is.

Hely jutott a bevándorláspárti Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants szervezetnek is, amely 50 találkozóval a 10. helyre került. Az abortuszpárti, magyar szívhangtörvényt támadó International Planned Parenthood Federation European Network 40 találkozót bonyolított, ezzel a 14. helyre került. Megtalálható még a listán a háborúpárti politikát szorgalmazó, eleve Soros-pénzekből alapított European Council on Foreign Relations a 17. helyen, 30 találkozóval.

Már ezen – a korábbi részekben alaposabban bemutatott – szervezetek számos találkozójából is láthatjuk, hogy Sorosék legfőbb célja az volt, hogy érvényt szerezzenek a globalista agendának az EU egyik jogalkotó szervénél. Amikor egy ilyen ügyet felkaroló, vagy éppen hazánkat elítélő határozattal vagy jogalkotással találkozunk, okkal feltételezhetjük azt, hogy annak elfogadásában szerepet játszott a Soros-birodalomtól érkező pénzügyi támogatás és az abból folytatott lobbitevékenység is.