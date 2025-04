Szabadkereskedelmi tárgyalásokat kezd az EU és az Egyesült Arab Emírségek

Tekintettel az Egyesült Államok kiszámíthatatlan kereskedelmi politikájára, az EU megbízható kereskedelmi partnereket keres.

Ursula von der Leyen, az Európai Unió bizottságának elnöke. Fotó: Anadolu/AFP/Dursun Aydemir

Úgy döntöttünk, hogy megkezdjük a tárgyalásokat egy szabadkereskedelmi megállapodásról

– mondta von der Leyen, miután telefonbeszélgetést folytatott az Egyesült Arab Emirátusok államfőjével, Mohammed bin Zajed sejkkel. A megállapodás erősíti a kétoldalú kapcsolatokat, és hozzájárul a térség jólétéhez – tette hozzá, írta az Exxpress.

Stratégiai együttműködés a jövő technológiáiban

Az Európai Bizottság tájékoztatása szerint a tárgyalások nemcsak a kereskedelemre, hanem a stratégiai ágazatok – például a megújuló energia, a zöldhidrogén és a kritikus nyersanyagok – területén folytatott együttműködésre is ki fognak terjedni. Von der Leyen reményét fejezte ki, hogy a felek gyorsan és ambiciózusan haladnak majd előre. Maros Sefcovic EU-kereskedelmi biztos a közeljövőben ismét az Emírségekbe utazik a tárgyalások előmozdítása érdekében.

Maros Sefcovic, a kereskedelemért és a gazdasági biztonságért, az intézményközi kapcsolatokért és az átláthatóságért felelős EU-biztos és Wolfgang Hattmannsdorfer osztrák gazdasági, energiaügyi és idegenforgalmi miniszter. Fotó: AFP/Jean-Christophe Verhaegen

Az osztrák gazdasági miniszter, Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) a támogatását fejezte ki az egyezménnyel kapcsolatban:

Első gazdasági delegációm hamarosan az Egyesült Arab Emírségekbe utazik. Ezt az alkalmat arra használjuk, hogy aktív lendületet adjunk a tárgyalásoknak, és előnyös helyzetbe hozzuk osztrák vállalatainkat.

Szélesebb kereskedelmi stratégia: Kanada, Új-Zéland, Mexikó, Közép-Ázsia

Von der Leyen a nap folyamán telefonon egyeztetett Kanada és Új-Zéland vezetőivel is – ezekkel az országokkal az EU már kötött kereskedelmi megállapodásokat. Az Egyesült Államokkal fennálló bizalmi válság miatt az EU fokozta diplomáciai aktivitását, új partnereket keresve világszerte. Az elmúlt hónapokban a blokk új megállapodást jelentett be Mexikóval, valamint újraindította a korábban megszakadt tárgyalásokat Malajziával is.

2024 decemberében Brüsszel ideiglenesen aláírta a sokat vitatott kereskedelmi egyezményt a dél-amerikai Mercosur-országokkal. Emellett múlt héten Üzbegisztánban, Szamarkandban EU–Közép-Ázsia csúcstalálkozóra is sor került. Ezen a találkozón az EU vezetői bejelentették: bővíteni kívánják gazdasági kapcsolataikat a volt szovjet tagállamokkal, alternatívát kínálva számukra Kína és Oroszország befolyásával szemben.

Trump elnök egy nappal azután hívta össze a kormányülést, hogy bejelentette, kilencvennapos szünetet tartanak a kölcsönös vámokban, Kína kivételével. Fotó: Getty Images/AFP Anna Moneymaker

Vámháborús szünet

A háttérben továbbra is érezhető a globális kereskedelmi feszültség: az Egyesült Államok három új vámintézkedése után Brüsszel ideiglenesen – kilencven napra – felfüggesztette a válaszlépésként elfogadott ellenintézkedéseket. Ezzel az EU lehetőséget kíván adni a tárgyalásoknak Washingtonnal. Mindez Donald Trump elnöknek a „vámháborús szünetet” bejelentő nyilatkozatát követően történt meg.