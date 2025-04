Szijjártó Péter: Magyarország nem támogatja az amerikai termékekkel szembeni EU-s viszontvámokat

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető a külkereskedelmi ügyekkel foglalkozó EU-s tanácsülést követő sajtótájékoztatóján leszögezte, hogy a mostani helyzetben nem szabad kapkodni vagy bosszúintézkedéseket hozni, ehelyett stratégiai nyugalomra van szükség a még súlyosabb károk megelőzése érdekében.

Amit mi biztosan nem támogatunk, az a kereskedelmi háború és a vámháború az Egyesült Államokkal (…) Mi ugyanis nem magas vámokat akarunk, hanem alacsony vámokat akarunk, és ezért elvárjuk, hogy az Európai Bizottság tárgyaljon, de ne új vámok kivetéséről, ne még magasabb vámokról, hanem arról, hogy hogyan lehet csökkenteni a vámokat az Egyesült Államok és az Európai Unió közötti kereskedelmi forgalomban

– hangsúlyozta. Majd kiemelte, hogy Magyarország azért nem támogatja az EU-s viszontvámokat, mert ezek drágítanák az amerikai importtermékeket, vagyis jelentős áremelkedést okoznának az embereknek a kontinensen, ehelyett inkább a vámok csökkentéséről kellene tárgyalni az Egyesült Államokkal. Illetve rámutatott, hogy amennyiben elfogadnák a brüsszeli testület által összeállított listát, az azonnal 18 milliárd forintos áremelkedést jelentene Magyarországon olyan termékek esetében, mint például a kontaktlencsék vagy egyes kozmetikumok. Azt pedig üdvözölte, hogy bár hazánk „nem” szavazata nem elegendő ebben az ügyben, az világossá vált, hogy több tagállam is hasonló állásponton van. Szijjártó Péter arról számolt be, hogy az Egyesült Államok által nemrég életbe léptetett vámemelések a migrációs válság, a koronavírus-világjárvány és az ukrajnai háború után ismételten bebizonyították, hogy az európai uniós intézmények nem alkalmasak a nehéz helyzetek kezelésére. Úgy vélekedett, hogy az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság óriási hibát vétett, hiszen tudta mindenki, hogy Donald Trump amerikai elnök patrióta gazdaságpolitikát fog folytatni, aminek a vámok kivetése is részét képezheti.

Már hónapok óta lehetett volna érdemben tárgyalásokat folytatni az amerikai adminisztrációval, már hónapokkal ezelőtt lehetett volna komoly javaslatokat letenni az amerikai adminisztráció asztalára, és ezek alapján megállapodásra lehetett volna jutni

– mondta.

Sikeres, komoly tárgyalásokat úgy lehet folytatni, ha az ember komolyan vehető javaslatot tesz le az asztalra, és ez nem történt meg az Európai Bizottság részéről, holott mi tettünk javaslatot arra, hogy mit csináljanak

– tette hozzá. Majd aláhúzta, hogy az EU-nak a jelenlegi tíz százalékról 2,5 százalékra kellett volna csökkentenie az az amerikai autóiparra vonatkozó importvámokat, ugyanis fordítva is ez a kulcs érvényes.

Ez olyan tárgyalási alapot adhatott volna, amely lehetővé tette volna az Európai Unióra kivetett húsz, illetve huszonöt százalékos vámok elkerülését (…) Azaz elkerülhető lehetett volna mindaz, ami történt

– fogalmazott. A miniszter érintette az európai–kínai kereskedelmi együttműködés jövőjét is, s megismételte azt, hogy az Európai Bizottság jelenlegi vezetése alkalmatlan a feladatára, amit szavai szerint bizonyítanak a kínai elektromosautó-iparra kivetett vámok. Ezeket jó példának nevezte arra, hogy miként tud óriási károkat okozni egy ideológiavezérelt gazdaságpolitikai intézkedés. Emlékeztetett rá, hogy ezen lépés ellen az európai autóipari szereplők is hangosan tiltakoztak, és újfent bizonyítást nyert az, hogy a természetes módon létrejött vállalatközi együttműködéseket a politikának nem szabad szétvernie, és bármifajta ilyen mesterséges beavatkozás igen ártalmas lehet.

Nem véletlen, hogy nagy autóipari szereplők pert indítottak az Európai Bíróságon az Európai Bizottság döntése miatt. Mi úgy döntöttünk, hogy Magyarország kormánya beavatkozóként részt vesz a perben az autógyártók oldalán

– tudatta.

És be kell látni, hogy itt, Európában sikeres zöldátállás nincsen Kínával való gazdasági együttműködés nélkül

– figyelmeztetett.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (Fotó: MTI)