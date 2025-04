Szijjártó Péter: Már Trump előtt is Trump voltunk

A miniszter szerint Brüsszel politikai hibát hibára halmozott az amerikai vámintézkedések ügyében, és a magyar kormány már korábban konkrét javaslatot is tett egy kompromisszumos megoldásra. Szijjártó Péter ezen kívül azt is kiemelte, hogy a magyar kormány továbbra is szoros kapcsolatot ápol az új amerikai adminisztrációval.

Szijjártó Péter az Antalyai Diplomáciai Fórumon tartott beszédet

Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

Szijjártó Péter szerint semmi meglepő nincs az amerikai lépésekben

A külügyminiszter beszédét az amerikai gazdaságpolitikával kapcsolatos fejlemények értékelésével kezdte.

Nagyon meglepett vagyok, hogy a globális politika, a globális gazdaság több szereplője és több brüsszeli szereplő is úgy viselkedik, mintha ez egyfajta meglepetést okozna

– fogalmazott Szijjártó Péter utalva arra, hogy Donald Trump elnökké választása és gazdasági patriotizmust képviselő stratégiája előre látható volt. A külügyminiszter szerint az európai politikusok közül sokan még mindig nem hajlandók tárgyalóasztalhoz ülni Trumppal, főleg miután éveken keresztül támadták őt.

Nem elég bátrak most, hogy felálljanak és tárgyaljanak Trump elnök úrral és csapatával közvetlen módon

– jelentette ki, hozzátéve, hogy Magyarország kezdettől fogva a párbeszédet szorgalmazta, és konkrét javaslatot is tett a vámvita rendezésére.

A mi javaslatunk tehát az volt, hogy csökkentsük az Európai Unió által alkalmazott vámokat 10-ről 2,5 százalékra, ami pontosan ugyanaz a mérték, amit az USA vet ki az Európából származó importra

– emlékeztetett a miniszter, kiemelve, hogy ez erősítette volna a bizalmat és az ipari együttműködést is.

Brüsszel rosszul kezelte a helyzetet

A javaslatot Brüsszel elutasította, és inkább ellenvámokat vezetett be, amellyel szemben csak egy tagállam szavazott, Magyarország. Szijjártó Péter szerint ez egy nagyon nagy vezetőségi hiba, amelyet az Európai Bizottság Brüsszelben elkövetett. A fejlemények tükrében a miniszter élesen kritizálta az uniós vezetést:

Az Európai Bizottság vezetősége kudarcot vallott ezen kihívások előtt. Intézmények nem képesek a vezetésre válsághelyzetben.

A magyar külügyminiszter beszédében kitért Orbán Viktor és Donald Trump kapcsolatára is, amelyet szorosnak és értékalapúnak nevezett.

Mi már Trump előtt jóval Trump voltunk […] az elmúlt 15 év során egy patrióta, szuverenista, politikai és gazdasági stratégiát hajtottunk végre.

Szijjártó szerint a magyar kormány többek közt nemet mondott a migrációra, a háborúra és a genderpropagandára, ami egybecseng Trump mostani politikájával.

Örülünk annak, hogy szándékosan és nyíltan szembemegy a globális, nemzetközi liberális mainstream diktatúrájával.

A miniszter szerint a világ biztonságosabbá vált azóta, hogy Trump visszatért a hatalomba, mert

helyreálltak a közvetlen kapcsolatok és a közvetlen párbeszéd Oroszország és az USA között.

Kiemelte, hogy Közép-Európa számára kulcskérdés az amerikai–orosz kapcsolatok stabilitása:

Ha az USA és Oroszország között jó kapcsolat alakul ki, az biztonságos számunkra, ha kevésbé képesek erre, az kevésbé biztonságos számunkra.

Végül a háborús helyzetre is reflektált, kiemelve Magyarország következetes békepárti álláspontját:

Magyarország következetesen a béke álláspontján volt, illetve a béketárgyalásokat és a fegyverszünetet mozdította előre. Óriási támadásoknak voltunk kitéve az álláspontunk miatt Európában és a demokrata adminisztráció által. Azt mondták, hogy Putyin bábjai vagyunk, a Kreml propagandistái és így tovább. Most mindenki a világon a fegyverszünetről és a béketárgyalásokról beszél. Természetesen senki nem teszi hozzá, hogy ahogy azt a magyarok is mondták az elmúlt három évben.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 2025. április 10-én (Fotó: MTI)