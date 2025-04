Szijjártó Péter: Egyedül a magyarok állíthatják meg Ukrajna erőltetett tempójú EU-csatlakozását

Szijjártó Péter beszédében kiemelte: – A helyzet az, hogy ennél aktuálisabbak, azt hiszem, nem is lehetnénk, hiszen az elmúlt években többször is új világrend megszületését hirdethettük. Sokszor évszázadokon keresztül várnak erre a nemzedékek. Aztán egyszer csak jön egy nemzedék, mint a mienk, amelyik kis túlzással, havi rendszerességgel részesül abban az élményben, hogy egy teljesen új világgazdasági, világi rendszer születésének a tanúja.

Mi itt az elmúlt 15 évben a finanszírozási válsággal, a migrációs válsággal, a Coviddal, az Ukrajnában kitört háborúval elég sokszor megfigyelhettük azt, hogy milyen az, amikor a világgazdasági és a világpolitikai status quo fejre áll

– húzta alá a miniszter.

Totális fordulat

– Idén január végén egy totális fordulat állt be akkor, amikor az Egyesült Államokban egy patrióta elnök lépett a kormányrúdhoz. És ez azért totális fordulat, mert mindezt megelőzően a világ első számú szuperhatalmának egy liberális vezetése volt, mostantól pedig egy patrióta elnök áll a világ első számú szuperhatalmának élén.

Idén január végén egy totális fordulat állt be akkor, amikor az Egyesült Államokban egy patrióta elnök lépett a kormányrúdhoz

Fotó: AFP

Trump nem tesz mást, mint beváltja mindazokat az ígéreteket, amelyeket a választási kampányban tett, és amely ígéretek miatt őt aztán megválasztották az Egyesült Államok elnökének. A változások három fontos területen érhetők tetten. És ezek a változások olyan helyzeteket állítanak elő, amelyek totálisan ellentétesek mindazzal, amit Brüsszel és az európai intézmények tettek eddig, és amit akarnak tenni a jövőben – mondta.

A legnagyobb geopolitikai változás, hogy Donald Trump elnök értelmetlen öldöklésnek tartja az Ukrajnában kitört háborút, ezért annak véget akar vetni. És megindított egy közvetlen tárgyalássorozatot Oroszországgal, olyan valamit, amire három éve nem volt példa. Egy 3 év alatt aprólékos munkával szétvert kapcsolatrendszert éleszt újjá, és már csak ennek a kapcsolatrendszernek az újjáélesztése miatt is a világ egy biztonságosabb hely lett, hiszen mi, magyarok pontosan jól tudjuk, hogy ha az amerikaiak és az oroszok jó kapcsolatban vannak, akkor a világ, az egy biztonságosabb hely ahhoz képest, minthogyha ők nincsenek jóban

– szögezte le. Kiemelte:

Aztán itt van a második terület, a gazdaság területe. Ugye gyakorlatilag itt a világgazdasági realitások totális újraírása zajlik. Ugyanis hogyha a világ első számú szuperhatalmának vezetője egy patrióta gazdaságpolitikát hajt végre, akkor világos, hogy ennek a gazdaságpolitikának az eszköztárában ott vannak a vámok is. És ha ott vannak a vámok az eszköztárban, akkor előbb-utóbb a vámokat használni is fogják.

Ezért sem értem pontosan, hogy miért viselkedik úgy az Európai Unió vezetése, mint hogyha most valami meglepetés ért volna minket – hangsúlyozta a miniszter, aki szerint az a realitás, ami történik.– És mi ezért javasoltuk már tavaly november óta, hogy a gazdasági, kereskedelmi, vámügyi együttműködésről tárgyalni kellene. És itt a tárgyalás, az nem találkozgatást, meg nem beszélgetést jelent, hanem azt jelenti, hogy az ember jön egy komolyan vehető javaslattal, azt leteszi az asztalra, amiről aztán lehet beszélni.

Ezt hívják tárgyalásnak. Na most ilyen nem volt, mert mi hiába javasoltuk, hogy csökkentsük le az autóipari vámokat oda, arra a szintre, amit az amerikaiak alkalmaznak velünk szemben. Ilyen komoly javaslat asztalra tétele nem történt meg. És ennek szerintem alapvetően két oka van, hogy nem született ilyen javaslat. Van egy általános alkalmatlansági probléma. Ugye az idő sajnos bebizonyította, hogy a brüsszeli intézmények krízishelyzetben nem képesek jó megoldásokat kínálni

– közölte Szijjártó Péter.

– Vakcinabeszerzéstől kezdve a háborúra adott válaszokon keresztül, azt hiszem, hogy sok példa juthat eszünkbe. A másik ok pedig az, hogy szerintem nem mernek Donald Trump szeme elé kerülni úgy igazából. És azért nem mernek odakerülni, mert nyolc éven keresztül zajlott Európában egy verseny a liberális politikai vezetők között, hogy ki tud bunkó megjegyzéseket tenni Donald Trumpra – emlékeztetett.

– És csak azért, hogy a liberális mainstream sajtó másnap címlapokon ünnepelje az adott nyilatkozat megtevőjét. És ugye rossz hír, erre nemcsak mi emlékszünk, hanem az óceán túlpartján is. Emlékeznek rá, sőt személyesen a megjegyzések címzettje is emlékszik mindenre. És az, hogy az Európai Unió javaslatunk ellenére viszontvámok bevezetéséről dönt egyik nap, délelőtt. Aztán délután Donald Trump bejelenti, hogy aki nem léptetett életbe vámot, azzal szemben ő is 90 napig vár. Majd másnap az Európai Unió visszavonja az előző nap megszavazott vámokat, ez pedig már nagyjából a nevetségesség kategóriájába is belehelyezi a brüsszeli politikai elitet – hangsúlyozta.

Mélyütés a liberális mainstreamnek

És itt van a harmadik terület, egyből a politikaterület, ahol óriási változások történtek, ugyanis gyakorlatilag a republikánus győzelem nyomán a nemzetközi liberális mainstream kapott egy olyan mélyütést, hogy még mindig kótyagosan járnak tőle, ugyanis a nemzetközi liberális mainstream korábban ugye úgy definiálta önmagát, mint ami kizárólagos. Kizárólagos a progresszivitásban, kizárólagos a fejlődésben, kizárólagos toleranciában. Tehát ez az az irányzat, ami mindenben, ami jó, kizárólagos. És ugye minket is azért ér folyamatosan politikai támadás, már a 15. esztendeje, mert mi, magyarok az élő cáfolata vagyunk annak, hogy a liberális mainstream a kizárólagosan jó meg a kizárólagosan sikeres. Mert mi patriótaként vagyunk sikeresek

– jelentette ki Szijjártó Péter. Hozzáfűzte: és ez az a kombináció, patrióta és sikeres, amit egyszerűen Brüsszelből nem tudnak megemészteni, ezért támadnak minket. De most nem arról van szó, hogy egy közepes méretű közép-európai ország lép fel a cáfolat igényével, hanem a világ első számú szuperhatalma maga cáfolja meg a nemzetközi liberális mainstream önmaga exkluzivitásába vetett definitív hitet. És ezzel gyakorlatilag a nemzetközi liberális mainstream öndefinícióját cáfolja meg.

Kiemelte: – Az Egyesült Államok külpolitikai stratégiájából eltűnt a más országok belső életébe történő beavatkozás, eltűnt a globális demokráciaexport célkitűzése. Pénzügyi források elzárultak, és kitört a józan ész forradalma. Az apa férfi, az anya nő, és az ember vagy férfinek, vagy nőnek születik.

No war, no migration, no gender, ugye így lehet összefoglalni a józan ész forradalmát. És ez a Donald Trump-i stratégia egybevág a magyar stratégiával

– húzta alá.

A miniszter hozzátette: – Kellő szerénytelenséggel mondhatjuk, hogy mi Donald Trump voltunk Donald Trump előtt. Mert mi ugyanúgy nemet mondunk a háborúra, nemet mondunk az illegális migrációra, nemet mondunk a genderőrületre, józan észre alapuló gazdaságpolitikát folytatunk, és a kölcsönös tiszteletre alapítjuk a külpolitikai stratégiánkat. Most ezzel – nem akarok annyira ambiciózus lenni, mint a német kolléganőm, ha nem is 360 fokkal, de 180 fokkal ellentétes mindaz, amit eddig az Európai Unió tett. Totálisan ellentétes mindazzal, amit az Európai Unió tett. És sajnos azt kell mondani, hogy az Európai Unió teljes elvakultságban és teljes háborúpártiságban szenved. És most itt lett volna az óriási sansz arra, hogy az elmúlt három év brutálisan kudarcos politikáját magunk mögött hagyjuk, és gyakorlatilag ráálljunk arra az új vágányra, ami egyértelműen a siker irányába robogó vonatoknak mutatja az utat?

Mert ugye mi volt az elmúlt három évben? Benne voltunk, belekeveredtünk – mármint most az Európai Uniót értem ez alatt – egy ilyen nagy adag megfelelési és hasonulási kényszerbe a demokrata adminisztrációval. És itt jött az új amerikai kormány, tálcán kínálta a lehetőséget az irányváltásra, tálcán kínálta a lehetőséget arra, hogy a kudarcok útjáról a sikerek útjára lépjen az Európai Unió. És tényleg egyszerű lett volna. Semmi mást nem kellett volna csinálni, csak elfogadni és azt mondani, hogy támogatjuk az amerikai elnök erőfeszítéseit. Mert az amerikai elnök erőfeszítéseinek sikere a mi érdekünk

– közölte.

Ukrajna csatlakozását erőltetik

– Az erőfeszítéseknek a fő vektora a béke. És Európának az az érdeke, hogy végre béke legyen. De a liberális fanatizmusból fakadóan az Európai Unió ragaszkodik az ásóhoz, ragaszkodik ahhoz, hogy még mélyebbre ásson. Az európai biztonság elveszett, az európai versenyképesség megzuhant, és az Európai Unió világpolitikai súlya drámai mértékben megkopott – mutatott rá Szijjártó Péter.

Ez jelenleg a helyzet. És ugye a tegnapi napon egy új átfogó javaslat született Ukrajna európai uniós tagságának extra felgyorsítására.

Azt javasolták, hogy küldjünk még több pénzt Ukrajnába, küldjünk még több fegyvert Ukrajnába, küldjünk katonákat, akiket tanácsadóknak nevezünk, szankcionáljuk az olcsó energiát, és Ukrajna csatlakozása előtt már csatlakozzon az Európai Unióhoz. Most itt azt hiszik, hogy valamit összekevertem, de nem. Ukrajna csatlakozhasson az Európai Unióhoz a csatlakozás előtt – húzta alá.

Ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy tegnap azt a célt tűzték ki elénk, hogy Ukrajnát teljes mértékben integráljuk gazdaságilag az Európai Unió belső egységes piacába, még azelőtt, hogy Ukrajna teljes egészében csatlakozna az Európai Unióhoz. Tehát Ukrajna teljes gazdasági integrálását akarják még azelőtt, hogy Ukrajna a csatlakozási tárgyalásokat magukat lezárná

– Na most ugye mit jelentene mindez? – tette fel a kérdést a miniszter, aki szerint ez azt jelentené, hogy az ukrán munkaerő elárasztaná az európai és benne a magyar munkaerőpiacot. – Ez azt jelentené, hogy a teljesen más sztenderdek szerint termelő GMO-val és mindenfajta egyéb silány minőségű anyagokkal fertőzött mezőgazdasági termények elárasztanák a közép-európai, benne a magyar piacokat, tönkretéve a magyar gazdákat, meg a mi egészségünket is. Ez azt jelentené, hogy a silány minőségű, ezért az itteninél mindenképpen olcsóbban elérhető szolgáltatások tönkrevernék a magyar vállalatok egy jelentős részét.

Az ukrán erőltetett extra gyors csatlakozás megoldhatatlan kérdések elé állítaná a magyar gazdaságot és tönkretenné mindazokat az eredményeket, tönkretenné mindazokat a vívmányokat, amelyeket eddig együtt, közösen mi, magyarok elértük. És jól látszik, hogy Brüsszelben eldöntötték, hogy politikai, ideológiai, filozófiai, geopolitikai, egyéb ügyek miatt Ukrajnát minél előbb be kell nyomni az Európai Unióba. Már úgy, hogy a gazdasági integráció egyáltalán a csatlakozás előtt megvalósuljon. Tehát tegyük tönkre az európai gazdaságot Ukrajnával, még mielőtt Ukrajna csatlakozna az Európai Unióhoz. Ma már az extra gyorsítósávra akarják helyezni Ukrajna benyomását az Európai Unióba

– mondta.

Szijjártó Péter szerint jól látszik, hogy Brüsszelben teljesen tisztában vannak azzal, hogy ezt egyedül mi, magyarok tudjuk megállítani. Mert egyrészt mi vagyunk elég bátrak egyedül, hogy a brüsszeli liberális mainstreammel szembemenjünk, másrészt meg nálunk van elég politikai stabilitás ahhoz, hogy a kormány egy ilyen nagyon durva brüsszeli hengerrel szembe merjen menni.

És ezért láthatóan minél előbb próbálnak előállítani egy olyan eredményt, ami azt mutatná, hogy de hát a magyarok támogatják Ukrajna európai uniós csatlakozását. És ugye tegnap vagy tegnapelőtt megtudhattuk, hogy a Tisza Párt valóban támogatja Ukrajna európai uniós csatlakozását. De a Tisza Párt nem a magyar emberek hangját, hanem Brüsszel hangját jeleníti meg

– fogalmazott a tárcavezető.

– És az, hogy Magyarország, a magyar kormány milyen álláspontot képvisel ebben a kérdésben, az a magyar emberek hangjától függ, a magyar emberek véleményétől függ, ezért majd a véleménynyilvánító szavazáson lehetősége lesz a magyar embereknek elmondani, hogy ők mit gondolnak erről a kérdésről – tette hozzá.

Adják vissza a magyarok jogait!

– Arról már nem is beszélve, hogy a Kárpátalján élő magyar nemzeti közösség jogait tíz éve sértik meg brutálisan. És tíz éve nem mutat semmifajta készséget Ukrajna vezetősége arra, hogy ezt a kérdést rendezze. Tíz év alatt négy – azt hiszem, négy – ukrán külügyminiszterrel dolgoztam – jelentette ki. – Szerintem legalább 25-30-szor találkoztunk és 25-30-szor kezdődött azzal a megbeszélés az ukrán partnerek részéről, hogy de hát Péter, mi a gond? És amíg az ember fiatalabb meg a pályája elején van, akkor még úgy toleráns ezzel a helyzettel szemben, aztán, ahogy idősödik, úgy már ez a toleranciaküszöb egyre mélyebbre kerül, és egy idő után az ember kikéri magának, hogy azért egy komplett országot és egy komplett nemzetet nem illik hülyének nézni – mondta.

Tíz éve világos, hogy mit várunk el az ukránoktól. Adják vissza azokat a jogokat, amelyekkel a magyarok 2015 előtt rendelkeztek, pont nem bonyolult. Semmi extrát nem kérünk, ezt. No, visszatérve akkor a geopolitikai színpadra. Tehát mi már Donald Trump voltunk Donald Trump előtt és ez jelentette számunkra a sikert. És gondoljunk bele, hogy mi 15 évig úgy tudtunk sikeresek lenni, hogy a totális ellenszélben kellett haladnunk. És ha most azt a kérdést tesszük föl, hogy mi a siker receptje, ha mi a jövőbeni siker receptje, akkor egy egyszerű szóval lehet erre válaszolni, ez pedig a folytatás. A jövőben is legyünk Donald Trump.

– húzta alá a miniszter, aki szerint nekünk a jövőre nézve is az a célunk, hogy kimaradjunk a szomszédban zajló háborúból, és minden támogatást megadjunk ahhoz, hogy béke legyen. – Nekünk a jövőben is az a célunk, hogy megállítsuk az illegális migrációt és fenntartsuk azt a szuverén jogunkat, hogy majd mi eldöntjük, hogy kivel vagyunk hajlandók együtt élni itt, ebben az országban, és kit vagyunk hajlandók ide beengedni. És elkötelezettek vagyunk az identitásunk megőrzése mellett. És a jövőben is megvédjük, védjük meg a gyerekeket. Tegnap ennek egy újabb nagyon fontos alkotmányos támaszát adtuk meg. Az agresszív genderpropagandával szemben.

És a jövőbeni siker receptjéhez hozzátartozik az is, hogy a jövőben sem engedjük meg azt, hogy Brüsszel a mi fejünk fölött döntsön rólunk. Ezért is fontos, hogy egy olyan, jövőt alapvetően meghatározó kérdésben, mint Ukrajna csatlakozása az Európai Unióhoz, a magyar emberek döntsenek és ne Brüsszel. És a siker receptjéhez hozzátartozik az is, hogy mi 15 éve a magyar emberek hangjára vagyunk kíváncsiak. 15 éve a magyar emberek akarata szerint kormányzunk. És ha megnézzük a valódi definíciókat, akkor ezt hívják demokráciának. Mi vagyunk Európa legerősebb demokráciája, mert itt kapott legtöbbször demokratikus felhatalmazást, demokratikus újrafelhatalmazást a kormány. Itt, Magyarországon a kormány nem zsákbamacskán, meg nem lottón nyerte a lehetőséget a kormányzásra, hanem az emberek döntése alapján. És a magyar emberek tapasztalati döntéseket hoztak 2014-ben, ’18-ban és ’22-ben is. Az azt megelőző négy, nyolc és tizenkét év tapasztalata alapján hozták meg a döntésüket, amelynek megkérdőjelezésére senkinek nincsen joga sem az ország határain belül, sem azon kívül. A siker receptje tehát a folytatás

– zárta gondolatait Szijjártó Péter.

Borítókép: Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Fidesz és a KDNP országjárásának első, mosonmagyaróvári állomásán tartott sajtóértekezletén 2025. március 31-én (Fotó: MTI/Krizsán Csaba)