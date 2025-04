Több országba küldhetik vissza a migránsokat az Európai Unióból

Bangladessel, Kolumbiával, Egyiptommal, Indiával, Koszovóval, Marokkóval és Tunéziával bővítené az Európai Bizottság a biztonságos származási országok listáját, írja a Migrációkutató Intézet elemzése.

Migránsok az Emergency olasz civil szervezet által üzemeltetett hajó megérkezése után Nápolyban, Olaszországban, 2025. április 8-án (Fotó: Anadolu/STRINGER)

A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy a hét országból érkező, nemzetközi védelemre nem jogosuló irreguláris migránsokat három hónapon belül lefuttatott, gyorsított eljárás alá vonnák, majd visszaküldenék őket hazájukba.

Eddigi gyakorlat szerint a biztonságos származási országokból érkezők csak kivételes esetekben kapnak menedékjogot, elismerési arányuk legfeljebb ötszázalékos.

A tagállamok 2024 óta sürgetik az Európai Bizottságot, hogy dolgozzon ki egy átfogó tervet a migránsok visszatérésének felgyorsítására, miután az uniós statisztikák szerint a kitoloncolásra kötelezett személyek kevesebb mint húsz százaléka tért vissza származási országába.

A Frontex ügyvezető igazgatója, Hans Leijtens (balra) és Magnus Brunner belügyekért és migrációért felelős európai biztos (jobbra) láthatók a Med-5 belügyminiszteri találkozóján a nápolyi királyi palotában, 2025. április 12-én (Fotó: STRINGER/Anadolu)

Magnus Brunner belügyi és migrációs kérdésekért felelős uniós biztos abban bízik, hogy a bővített listának köszönhetően felgyorsul a menedékjogi kérelmek elbírálása. „Sok tagállam jelentős lemaradásban van” – mutatott rá az adminisztratív rendszerek túlterheltségére.

Markus Lammert, a bizottság szóvivője pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy a lista bővíthető vagy felülvizsgálható, és le is vehetik róla az országokat, ha már nem tartják őket biztonságosaknak. Ez idáig az uniós tagjelölt országokat, nevezetesen Albániát, Bosznia-Hercegovinát, Georgiát, Moldovát, Montenegrót, Észak-Macedóniát, Szerbiát és Törökországot nyilvánították biztonságos származási országnak.

Kivételt a háború sújtotta Ukrajna képez, valamint azok az országok, amelyek esetében az elfogadott menedékjogi kérelmek aránya meghaladja a 20 százalékot. Ahhoz viszont, hogy az új javaslat életbe lépjen, és kiegészítse a 2026 júniusában életbe lépő uniós migrációs paktumot, még az Európai Parlamentnek és a tagállamoknak is jóvá kell hagyniuk.

Előrejelzések szerint 2025. április 24-én kezdődhetnek meg az egyeztetések az Európai Unió Tanácsának menekültügyi munkacsoportjában. A biztonságos származási országokból érkezők esetében Olaszország már 2023 óta gyorsított eljárást alkalmaz, előrevetítve a bizottság javaslatában megfogalmazott intézkedések egy részét. A 2023 novemberében Albániával kötött megállapodás szerint az ilyen országokból származó, tengeren elfogott felnőtt férfiakat albániai eljárási központokba szállítják.

Az uniós lista mellett továbbra is érvényben maradnának a tagállamok által meghatározott biztonságos származási országok jegyzékei. Németország már korábban felvette a nemzeti listára az uniós javaslatban szereplő hét ország zömét, ugyanakkor szerepel rajta Ghána és Szenegál is. Olaszország listája 19 országot tartalmaz, köztük Albániát, Algériát, a Zöld-foki Köztársaságot, Elefántcsontpartot, Egyiptomot és Gambiát. A leghosszabb, húsz országot tartalmazó jegyzéket Hollandia állította össze: Örményországot, Brazíliát, Jamaicát, Mongóliát és Marokkót is biztonságos származási országgá nyilvánították, írja az elemzés.