Akár hónapokig is elhúzódhat a feszült helyzet Kasmírban

Kína egyébként az elmúlt évtizedekben is kifejezetten igyekezett csillapítani a két dél-ázsiai állam kasmíri területi vitáját, a tárgyalásos megoldást szorgalmazva. Ebben annak is része van, hogy Kína is ural egy kisebb területet a vitatott térségből, amit meg is tartana. A status quo felel meg tehát a legjobban neki