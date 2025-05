Egy csoport magára vállalta a francia áramszünetet, azt is elmondták miért tették

Áramszünettel támadták meg a filmfesztivált

A támadók vasárnap este közleményt tettek közzé az Indymedia aktivista oldalon, amelyben részletesen leírták az akciójukat. Elmondásuk szerint szombaton felgyújtottak egy elektromos alállomást, valamint átvágták a Nizzából érkező nagyfeszültségű vezetéket, ami hat órán át tartó áramszünethez vezetett Cannes-ban és több közeli településen.

A kikapcsolás jól tükrözi a vágyunkat. Kapcsoljuk ki ezt a halálos rendszert

– írták névtelen üzenetükben. A közleményt több francia médium is ismertette, köztük az Europe 1 rádió és a BFM hírtelevízió. Az elkövetők szerint az akcióval többek között a Thales cégcsoport, helyi startup vállalkozások, a repülőtér, valamint katonai és technológiai kutatóközpontok áramellátását akarták megszakítani. Bár a cannes-i nemzetközi filmfesztiválnak otthont adó épület saját napelemes áramforrással rendelkezik, és a luxushotelek is hasonló módon biztosították működésüket, a város nagy része megbénult: bezártak az üzletek, nem működtek a közlekedési lámpák, a telefonhálózat is leállt.