Globál Nógrádi Györggyel – Az ukrán maffiát szabadítanák Európára az uniós csatlakozással + videó

Már most látszik egy törésvonal a német kormánykoalíción, erről beszélt Nógrádi György a műsor elején annak kapcsán, hogy a CDU/CSU és a kancellár támogatja a Taurus nagy hatótávolságú rakéták ukrajnai gyártását és bevetését az oroszok ellen, míg a koalíciós partner szociáldemokraták nem. Friedrich Merz egyébként Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt fogadta Berlinben, ahol több megállapodást is megkötöttek a felek. A korábbi államfő, kormányfő, Medvegyev bejelentette, hogy ha a németek ezt a fegyvert odaadják az ukránoknak, abban a pillanatban Németország célpont lesz.

Most elkezdődött egy katonai együttműködés, valamint egy gazdasági együttműködés, ahol Németország gyakorlatilag kiszolgálja Ukrajnát, és támogatja, hogy Ukrajna tovább folytassa a háborút Oroszországgal szemben

– jegyezte meg Nógrádi György. Hozzátette, hogy Zelenszkij ígérete szerint Ukrajna 2027-től visszafizeti, amit kap, de ezt csak a nyugati támogatásból tudja visszafizetni – ha lesz addig még, hiszen minden Trump politikájától függ.

Fotó: MTI/EPA/Clemens Bilan

Nem közelednek az álláspontok a háborúban

Június 2-án ülhetnek újra tárgyalóasztalhoz az oroszok és az ukránok, a delegációk összetétele nem változik az első fordulóhoz képest. Mindketten megírták a saját memorandumukat a békekötésről. Az ukránok nyilvánosságra hozták, az oroszok nem tervezik.

Mindegyik mást akar szimbolizálni. Az ukrán cél az, hogy a világ azt lássa, hogy Ukrajna szép, okos és békét akar. De mi van az ukrán memorandumban? Oroszország jóvátételt fizet, ez nem fog megtörténni. Oroszország adja vissza a Krímet, ez sem fog megtörténni. Oroszország mondjon le a Donbászról és lehetőség szerint távozzon Putyin az elnöki székből, hát ezek sem fognak megtörténni

– jegyezte meg azzal a kiegészítéssel, hogy az álláspontok aligha közeledtek egymáshoz.

Ukrán katonák egy ukrán mérnökök és önkéntesek által Grad típusúból átalakított Partizan rakéta-sorozatvetővel készülnek lőni az orosz állásokat a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Csasziv Jar közelében húzódó fronton 2024. július 17-én. Fotó: MTI/EPA/A különleges erők Don

Háborúpárti nyomásgyakorlás

A napokban előkerült egy olyan szervezeti lista, amely szerint politikai aktivisták 2800 milliárd forintnyi összeget kaptak különböző brüsszeli szervezetektől.

Ennyi gurult Brüsszelből a politikai aktivistáknak. Lobbisták, politikai aktivisták járhatnak-kelhetnek az Európai Unió intézményeibe, és ez teljesen rendben van most Brüsszelnek

– hangzott el a műsorban. Brüsszelből most óriási nyomásgyakorlás nehezedik Magyarországra és Szlovákiára, mert nem támogatják Ukrajna gyorsított uniós csatlakozását. Ennek kapcsán Nógrádi György elmondta, hogy beláthatatlan következményekkel járna, ha most felvennének egy háborúban álló, teljesen lerombolt országot, amely egyébként semmilyen kritériumnak nem fele meg. Példaként említette az ukrán maffiát, ami már most is nyomokban jelen van uniós országokban, a csatlakozást követően pedig elindulna egy leszámolás a különböző maffiabandák között.