Évtizedeket várt a család, hogy megtudják, mi lett a katona sorsa

Izrael titkosszolgálata, a Moszad és az Izraeli Védelmi Erők (IDF) sikeresen felkutatták és hazaszállították Zvi Feldman őrmester földi maradványait, aki 1982-ben, az első libanoni háború során tűnt el a Sultan Yacoub-i csatában – számol be róla a The Times of Israel izraeli napilap.

Izrael sosem tett le arról, hogy felkutassa az eltűnt katonák maradványait (Forrás: Pixabay)

A Sultan Yacoub-i ütközet, amely közel 43 évvel ezelőtt zajlott, az IDF és a szíriai hadsereg közötti összecsapás volt a libanoni Bekaa-völgyben. A harcokban 21 izraeli katona vesztette életét, és több mint harmincan megsebesültek. Feldman őrmester mellett két másik katonával együtt tűnt el, egyikük maradványait 2019-ben sikerült hazaszállítani.

A Moszad és az IDF közös közleménye szerint Feldman holttestét „Szíria szívéből” hozták haza egy különleges művelet keretében. A „komplex és titkos akció” pontos hírszerzési információknak és más képességeknek köszönhetően vált lehetővé, beleértve az „ellenséges területen végzett számos tevékenységet és műveletet”.

A védelmi tisztviselők elmondták, hogy a műveletet nem izraeli Moszad-ügynökök hajtották végre, akik mélyen Szíria területén, az izraeli határtól több tíz kilométerre dolgoztak, életüket kockáztatva. Az ügynökök évekig álcázva működtek Szíriában, és az elmúlt öt hónapban, Bassár al-Aszad rezsimjének bukása után, áttörés következett be az ügyben.

Az ügynökök többször is ellátogattak egy temetőbe, ahol különböző leleteket gyűjtöttek, amelyeket azonosításra Izraelbe küldtek. Végül a megtalált maradványok DNS-e egyezett Feldmanéval. A csapat megtalálta a katona overalljának maradványait is.

Bár a csata több évtizede zajlott, Izrael sosem tett le az eltűnt katonák felkutatásáról – jelentette ki Benjamin Netanjahu miniszterelnök.

A Gázai övezetben fogva tartott izraeli túszok családtagjai üdvözölték Feldman maradványainak hazaszállítását, egyben sürgették a kormányt, hogy tegyen meg mindent családtagjaik hazajuttatásáért is.

Borítókép: Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök (Fotó: AFP)