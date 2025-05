Amerika megvonja a vízumot a kínai diákoktól

Az Egyesült Államok csütörtökön megkezdte a kínai diákok vízumainak visszavonását. A döntést Marco Rubio amerikai külügyminiszter jelentette be, aki szerint elsősorban azok a hallgatók érintettek, akik kapcsolatban állnak a Kínai Kommunista Párttal vagy kulcsfontosságú szakterületeken tanulnak amerikai egyetemeken.

Kína diszkriminatívnak tartja a washingtoni döntést, amely a kínai diákok vízumát és tanulmányi lehetőségeit korlátozza.

Fotó: AFP

Kína szerint politikai támadásról van szó

Rubio már a hét elején közölte, hogy hamarosan lépéseket tesznek az érintett kínai diákokkal szemben, most pedig az X közösségi oldalon megerősítette, hogy el is indult a folyamat. A washingtoni döntéssel egy időben a belbiztonsági minisztérium a Harvard Egyetemet is kizárta az Egyesült Államok diák- és cserelátogatói programjából, mivel szerintük az intézmény terroristapártoló tevékenységet folytat. Ez azt jelenti, hogy a már ott tanuló külföldi – köztük kínai – diákoknak más egyetemhez kell csatlakozniuk, vagy elveszítik vízumukat.

A kínai külügyminisztérium élesen bírálta a döntést. A Peking által kiadott közlemény szerint a lépés diszkriminatív és politikai indíttatású, amellyel nemcsak a diákok jogait, de a kétoldalú tudományos csereprogramokat is sértik.

Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője múlt pénteken hangsúlyozta:

Peking határozottan kiáll külföldön tanuló diákjai és tudósai jogai, illetve érdekei mellett, és ellenzi az amerikai–kínai oktatási együttműködések politikai célokra való felhasználását.

Rubio egyébként már korábban is bejelentett egy új intézkedést, amely a „cenzúrázó külföldiekre” vonatkozik. Az amerikai külügyminiszter szerint azok ellen, akik „bűnrészesek” amerikai közösségimédia-bejegyzések cenzúrázásában, szintén vízumkorlátozásokat vezetnek be.

Borítókép: Marco Rubio (Fotó: AFP)