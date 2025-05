Az Egyesült Királyság Palesztina elismerésére készül

A Gáza-párti független jelöltek már több választókerületben is szorongatják a Munkáspárt politikusait, sőt egyes prominens képviselőket is kiszorítottak. Emellett az Izraelnek fegyvereket szállító brit vállalatokat több alkalommal is fizikai támadások érték.

Borítókép: David Lammy brit külügyminiszter és Keir Starmer miniszterelnök (Fotó: AFP)