Sorsfordító üzenet hangzott el a pápaválasztás előtti misén

A pápaválasztás tétje

Re bíboros arra is emlékeztetett Krisztus tanítványainak feladata, egy új kultúra építése, amelyet VI. Pál pápa „a szeretet kultúrájának” nevezett. Egyedül a szeretet ereje képes megváltoztatni a világot. Péter utódának hívatása, hogy növelje az egyház egységének megteremtését. Az új pápa személyében Péter, Krisztus földi helytartója testesül meg. A Bíborosi Kollégium dékánja végül azért kérte az Urat, hogy az elmúlt száz év szent egyházfőihez hasonlóan most is szentéletű pápát adjon egyházának.