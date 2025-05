Zajlik a választás Romániában, a korábbinál magasabb a részvételi arány

A novemberi, érvénytelenített voksolás alkalmával a romániai szavazókörök megnyitásáig még csak 240 ezer voksot adtak le külföldön. Az elnöki tisztségre pályázó jelöltek többsége már reggel leadta szavazatát, ezzel is arra figyelmeztetve polgártársait, hogy éljenek választójogukkal, mert most van alkalmuk beleszólni az ország jövőjébe. Az elnökválasztáson a román állampolgárok nemcsak a lakcímük szerinti választókörbe mehetnek voksolni, hanem – ha más településen vagy akár külföldön tartózkodnak – bármelyik szavazókörben feliratkozhatnak a pótlistára. A szavazás – Romániában és a külképviseleteken is – időzónától függetlenül romániai idő szerint 21 (magyar idő szerint 20) órakor ér véget.

Borítókép: Romániában vasárnap megnyíltak a szavazóhelyiségek a novemberben érvénytelenített elnökválasztás megismételt fordulójában Fotó: AFP