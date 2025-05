Luxusrepülőgépet kap Trump Katartól

Donald Trump amerikai elnök kormányzata azt tervezi, hogy elfogad egy luxuskivitelű Boeing 747–8 repülőgépet a katari királyi családtól, amely elnöki különgépként (Air Force One) szolgálna – írja a The New York Times amerikai napilap egy magas rangú, névtelenséget kérő kormányzati forrásra hivatkozva. Ez lehet a legnagyobb értékű külföldi ajándék, amit az Egyesült Államok kormánya valaha kapott.

Trump egy Boeing 747–8 repülőgépet kaphat a katari uralkodócsaládtól (Forrás: Pixabay)

A tervek szerint a repülőgépet Trump elnöki könyvtárának adományozzák majd, miután elhagyja hivatalát, lehetővé téve, hogy magánemberként is használhassa. Ez a lépés azonban jelentős etikai kérdéseket vet fel, tekintettel a luxusrepülőgép hatalmas értékére, hiszen egy új Boeing 747–8 kereskedelmi ára megközelíti a 400 millió dollárt.

Trump jelenlegi magángépe, a Trump Force One egy régebbi, 1990-es évek elején gyártott Boeing 757-es, amelyet 2011-ben vásárolt. A katari gép lényegesen újabb modell lenne.

A hírek szerint a bejelentésre a napokban, Trump Katart is érintő első külföldi körútja alatt kerülhet sor.

A katari ajándékgépet várhatóan az L3Harris katonai vállalkozó fogja átalakítani Texasban, amint a kormány jóváhagyja a beszerzést. A tervek szerint az év végére készülne el a katonai képességekkel felszerelt változat, amit Trump még hivatali ideje alatt használhatna.

Ez a lépés megoldást jelentene az új elnöki különgép problémájára. Mint arról beszámoltunk, a jelenlegi elnöki különgép, kódnevén a VC–25A, amely a Boeing 747–200B modelljén alapul, egyre kevésbé felel meg a kor követelményeinek. A Boeing még 2018-ban, Trump első elnöksége idején nyerte el a megbízást az új különgép, a VC–25B megépítésére, amelynek alapja a 747–800 Intercontinental modell.

Csakhogy különböző problémák miatt a projekt óriási csúszásban van. Míg eredetileg 2024-re ígérték a gép (pontosabban géppár) átadását, ma már úgy tűnik, legkorábban 2027-ben használhatná Trump.

A védelmi minisztérium egyik tisztviselője szerint azonban a katari ajándék gépen is hosszú időbe telne a szükséges módosítások végrehajtása.

Évekről, nem hónapokról van szó

– fogalmazott a szakember.

Az etikai kérdések kezelésére azt a jogi modellt használják, amelynek keretében Ronald Reagan korábbi amerikai elnök hivatali ideje után megkapta a leszerelt Air Force One-t. Reagan azonban nem használta a gépet magáncélokra, az elnöki könyvtárának múzeumi részlegében állították ki. Ezt tervet a kormányzati jogászok jóváhagyták, megállapítva, hogy nem sérti az alkotmány úgynevezett javadalmazási záradékát, így a védelmi minisztérium elfogadhatja az ajándékot.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)