Ukrajna sorsa a békétől függ, nem a fegyverektől

Magyar Levente szerint Ukrajna háborús helyzete egyre kilátástalanabb, amit már a nyugati sajtó és politikai elit is kénytelen elismerni. TikTokra feltöltött videójában arról beszélt: „A Financial Times arról ír, hogy az oroszok ma már több rakétát és drónt gyártanak, mint amit katonailag fel tudnak használni Ukrajnában.” Hozzátette, a NATO főtitkára is elismerte, hogy „Oroszország négyszer több lőszert gyárt, mint az egész NATO együttvéve”.

A nyugati lapok szerint Ukrajna nem tud katonai győzelmet aratni. Magyarország szerint eljött az ideje a békének és a tárgyalásnak.

Fotó: AFP