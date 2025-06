Kulcsfontosságú bizonyíték került elő az Air India roncsainál

Továbbra is rejtély, mi vezetett az Air India 171-es járatának tragédiájához, amely röviddel a felszállás után zuhant le Ahmedabad közelében. A gépen 242-en utaztak, és a földön is számos áldozatot követelt a baleset. Az indiai hatóságok most a megtalált fekete dobozoktól remélnek válaszokat.

A hatóságok szerint a most előkerült bizonyíték fordulópont lehet a lezuhant Air India gép tragédiájának feltárásában.

Fotó: BASIT ZARGAR / Middle east images