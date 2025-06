A modern szélsőbaloldal antiszemita támadásai a rettegett Ku Klux Klan tevékenységét idézik

Vallásos és világi zsidók, fiatalok és idősek, demokraták és republikánusok egyaránt áldozatai lettek a gyűlöletnek és az erőszaknak. Nemrégiben a washingtoni Capital Jewish Museum előtt történt halálos lövöldözés, amelyben meghalt a 30 éves Yaron Lischinsky és a 26 éves Sarah Lynn Milgrim, az izraeli nagykövetség két alkalmazottja. A gyilkosság gyanúsítottja egy 31 éves férfi, aki a támadás után azt kiabálta: „Szabad Palesztinát”, írta meg a V4NA nemzetközi hírügynökség.

A rettegett Ku Klux Klan tevékenységét idézik a mai antiszemita csoportok az Egyesült Államokban

(Fotó: AFP)

A gyanúsítottat, Elias Rodriguezt, a helyszínen azonnal őrizetbe vették, a rendőrség kihallgatta, előzetes bírósági meghallgatása június 18-án lesz. Rodriguezt két rendbeli gyilkossággal, külföldi tisztviselő meggyilkolásával, lőfegyverrel okozott emberöléssel és lőfegyver használatával vádolták. Az őrizetét elrendelő bíró előtt többször bólintással hagyta helyben az ellene felhozott vádakat, amikor a bíró felolvasta azokat. A férfi akár halálbüntetést is kaphat tettéért.

Terjed az erőszak és az antiszemitizmus az amerikai egyetemeken

Az amerikai egyetemek campusain rendszeressé vált, hogy egyetemisták tüntetnek és terroristáknak öltöznek, kaffiyeh-t, arab kendőt viselnek, amellyel arcukat is eltakarják, miközben a „From the River to the Sea” (A folyótól a tengerig) és „Free Palestine” (Szabad Palesztina) szlogeneket skandálják. Az antiszemita hálózat központja úgynevezett „információs sátrakat” finanszíroz az egyetemi táborokban, és anyagi támogatást nyújt terrorista csoportoknak, különösen a Hamásznak.

A lap úgy fogalmaz: a „Heil Hitler” helyett a mai terroristák „Szabad Palesztinát” kiáltanak.

A radikális baloldali oktatók hallgatólagosan támogatják mindezt, hiszen nem lépnek fel a tüntetők ellen és az egyetemistákat sem szankcionálják. A közösségimédia-oldalak pedig kifejezetten erősítik a lázadást és a lázítást a zsidóság ellen: büszkén hirdetik aktivitásukat és a zsidók globális etnikai tisztogatására szólítanak fel – hívta fel a figyelmet véleménycikkében a The Washington Times.

A cikk szerzője felhívja a figyelmet arra is, hogy nem új jelenség Amerikában egy „maszkos, faji gyűlölettel teli csoport, amely nem lát semmi rosszat a faji felsőbbrendűség rendszerében, és amely az amerikai társadalom jelentős részét, köztük az egyetemeket, a médiát, a helyi rendfenntartó szerveket, valamint a szövetségi és állami választott tisztviselőket is magába olvasztotta, és amely identitásuk miatt erőszakot követett el és lázított azok ellen, akiket alacsonyabb rendű embereknek tart.