Donald Trump döntött a TikTokról

A Fehér Ház szóvivője, Karoline Leavitt szerint a 90 napos hosszabbítás célja, hogy a tranzakció megfelelő módon lezáruljon, és az amerikai felhasználók biztosak lehessenek abban, hogy adataik biztonságban vannak. A ByteDance bármely amerikai eladása vagy részleges felvásárlása a kínai hatóságok jóváhagyását is igényli, ami tovább nehezítheti a folyamatot. Korábban több potenciális vevő neve is felmerült. Többek között Elon Musk üzletember és Jimmy Donaldson népszerű videós tartalomkészítő is jelezte, hogy megfontolja az ajánlatot, azonban végül egyik esetben sem jött létre a tranzakció.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)