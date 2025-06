Irán korántsem olyan egységes, mint amilyennek látszik

Az iszlám köztársaság etnikailag sem egységes

Az iszlám köztársaságban mintegy 85 millió ember él. Az iráni lakosság több mint fele perzsa nemzetiségű, de a másik fele különféle kisebbségekhez tartozik. A legjelentősebbek az azeriek, kurdok, arabok, beludzsok, türkmének és a luri népek. A Britannica összefoglalója alapján e kisebbségek többsége jól beágyazódott az iráni társadalomba, ám egyes csoportok – például a kurdok vagy a beludzsok – történelmi okokból autonómiatörekvéseket is megfogalmaztak, és különösen érzékenyek az állami asszimilációs törekvésekre. A hivatalos nyelv ugyan a perzsa, de Iránban tucatnyi más nyelv is jelen van – az azeritől a kurdon és a türkménen át az arabig –, és ez a nyelvi sokszínűség időnként politikai és kulturális feszültségekhez vezet, különösen az állami centralizáció idején. A nyelvi és etnikai elkülönülés így nemcsak kulturális, hanem identitásbeli különbségeket is jelent.