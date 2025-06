Plágiummal vádolják a német kancellárt

Plagiatsgutachter Stefan Weber wirft Bundeskanzler Friedrich Merz vor, in seinem Buch „Mut zur Zukunft. Wie Deutschland wieder an die Spitze kommt“ https://t.co/JRFy02zOwa Textpassagen ohne Quellenangabe übernommen zu haben. Von 25 Plagiatsfällen in 18 Textstellen auf insgesamt…