Starmer megígérte, hogy felkészülnek az orosz fenyegetésre, csak azt nem tudni, miből

Korábban pedig a Fekete-tengeri flotta kényszerült elhagyni a szevasztopoli kikötőt tengeri drónok támadásai miatt. A frontvonalon a drónok váltak a legfontosabb eszközökké – egyesével vadásszák le a katonákat, és ellehetetlenítik a harckocsik és a páncélozott szállítójárművek bevetését.

A tanulság világos, ha Nagy-Britannia valóban képes akar lenni arra, hogy megvédje magát Oroszországgal szemben, több drónra van szüksége.

Healey bejelentette, hogy megduplázzák a drónokba történő befektetést, levonják a tanulságokat Ukrajna háborújából és még inkább a csúcstechnológiára összpontosítanak majd.

Csúcstechnológia a felségvizeken és az égen

A jelentés szerint a legyártandó új brit repülőgép-hordozók lesznek az elsők Európában, amelyek hibrid technológiát képviselnek majd – vagyis emberi irányítással és autonóm módon is képesek lesznek működni. A tervek szerint a Királyi Haditengerészet hibrid haderővé alakul, amelyben hagyományos hajók és autonóm egységek egyaránt szolgálnak majd és ugyanilyen terveket fogalmaztak meg a brit légierő vonatkozásában is.

A Királyi Haditengerészet HMS Prince of Wales repülőgép-hordozója, a flotta zászlóshajója (Fotó: NurPhoto/Nicolas Economou)

A védelmi áttekintés szerint a hadsereg tízszer halálosabbá válik majd, mivel meglévő alakulatainak munkáját drónrajokkal egészíti ki.

A nagy bejelentések mögött viszont most is elmaradt a finanszírozás kérdése. A drónok önmagukban nem jelentik a komoly elköteleződés bizonyítékát – ehhez több pénz és ember is kellene. Keir Starmer azzal, hogy nem tette meg a szükséges lépéseket – amelyeket több európai szövetséges már megtett – a The Telegraph szerint elszalasztotta a lehetőséget, hogy bebizonyítsa, valóban érzi a történelmi pillanat súlyát.

