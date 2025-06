Meglepő fordulat a Reform UK támogatottságában

A Reform UK eddig szinte kizárólag középkorú férfiak pártja volt – legalábbis a felmérések ezt mutatták. Most viszont hirtelen megváltozott a trend: májusban már a 18–26 éves brit nők 21 százaléka jelezte, hogy szavazna Nigel Farage pártjára, míg áprilisban még csak 12 százalékuk nyilatkozott így – derül ki a More in Common kutatócég adataiból.

Z generációs áttörés: a Reform UK párt megnyerte a fiatal nők bizalmát. Farage adóügyi reformja új fejezetet nyithat a kampányban.

Fotó: AFP