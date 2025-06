Szijjártó Péter: Oroszország a nehézségek ellenére is kész biztosítani az olcsó földgáz- és kőolajellátást

Folytatódik a paksi atomerőmű új reaktorainak építése. Folytatódik a kőolajszállítás Magyarországra, és továbbra is teljes kapacitáson üzemel a Török Áramlat gázvezeték. Ez biztosítja Magyarország energiaellátását, és a legfontosabb, hogy az orosz energiavállalatok vezetői és az orosz politikai vezetők is elkötelezettek amellett, hogy a jövőben is minden nehézség dacára biztosítsák az olcsó orosz kőolaj és földgáz szállítását Magyarországnak