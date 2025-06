Újabb amerikai–orosz tárgyalás a láthatáron – Putyin és Trump a háttérben egyezkedik?

Amerikai és orosz delegációk újabb találkozóra készülnek az orosz fővárosban – ezt Alekszandr Darcsiev, Oroszország washingtoni nagykövete erősítette meg a június 10-i interjújában. A megbeszélések már hosszú ideje zárt ajtók mögött zajlanak, és az ukrajnai konfliktus lezárásának lehetősége, valamint a két ország viszonyának újraépítése is terítéken van – számolt be róla az Origó. Korábban arról is írtunk, hogy bajban van Ukrajna: az amerikai védelmi miniszter fontos bejelentést tett – a Trump-kormányzat változtat Ukrajnával kapcsolatos álláspontján.

Putyin és Trump újabb amerikai–orosz tárgyalást helyezett kilátásba. Fotó: AFP/Mandel Ngan