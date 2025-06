Több halálos áldozata volt a támadásoknak Ukrajnában + videó

Az ukrán légierő közlése szerint az éjszaka folyamán százhét orosz drónból hetvennégyet sikerült megsemmisíteniük. Ennek ellenére Ukrajna több régiójában is jelentős károkat okoztak a drónokkal, tüzérséggel és irányított bombákkal végrehajtott támadások, amelyeknek hat halálos áldozata és több sérültje volt – számol be róla az Origó a The Kyiv Independent ukrán hírportálra hivatkozva.

Többek között drónokkal is támadták az oroszok Ukrajna régióit (Illusztráció, forrás: Pixabay)

Harkiv megyében Oleh Szinyehubov kormányzó tájékoztatása szerint hat települést ért támadás, amelynek következtében ketten életüket vesztették, nyolcan pedig megsérültek. Harkiv, Kupjanszk és Csuhuiv körzetekben házak, járművek és civil infrastruktúra szenvedett károkat.

Herszon megyében Olekszandr Prokudin kormányzó elmondása alapján több mint két tucat helységben érték támadások a lakóövezeteket és a polgári infrastruktúrát. A támadások két halálos áldozatot követeltek és nyolc sebesültet, valamint jelentős károkat okoztak házakban, közművekben és a kommunikációs infrastruktúrában.

Zaporizzsja megyében az orosz erők 375 csapást mértek tíz településre, amelynek során egy ember életét vesztette a Vaszillivka körzetben – írta Telegram-csatornáján Ivan Fedorov kormányzó. A támadások házakat és járműveket rongáltak meg.

A Dnyipropetrovszk megyében található Krivij Rih városában három ember sérült meg drón- és tüzérségi támadások következtében – számolt be róla Szerhij Liszak kormányzó. Tüzek keletkeztek, és egy tanya, valamint lakóövezetek szenvedtek károkat.

Donyeck megyében Vadim Filaskim kormányzó jelentése alapján legalább egy ember meghalt és négyen megsérültek. Pokrovszk, Kramatorszk és Bahmut körzetekben több lakóépület, egy templom és egy gyógyszertár is megrongálódott.

Különösen heves támadás érte Szumi megyét. A regionális hatóságok huszonkilenc településen közel nyolcvan csapást regisztráltak, amelyek következtében három civil sérült meg, és házak, oktatási intézmények és középületek rongálódtak meg.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Anadolu via AFP)