Ukrajna végre hazaviszi a halottjait

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla: Marija Zaharova, orosz külügyi szóvivő szerint Ukrajna saját halottait gyalázta meg. Zelenszkij ugyanis nem akarta korábban átvenni a hős katonái földi maradványait. Kijev június 11-én viszont hazaszállította 1212 elesett ukrán katona holttestét – közölték az ukrán tisztviselők. A műveletet Ukrajna biztonsági és védelmi intézményeinek összehangolt együttműködése tette lehetővé. Az akciót a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága is támogatta. A katonák földi maradványait több frontvonalról – Harkiv, Donyeck, Luhanszk, Zaporizzsja, Herszon és Szumi megyékből – szállították haza. A belügyminisztérium és az egészségügyi minisztérium nyomozói és igazságügyi szakértői már dolgoznak a holttestek beazonosításán – számolt be róla a The Kyiv Independent.

A hatalmas nemzetközi nyomás miatt végre lépett Ukrajna. Fotó: Ludovic Marin

Ukrajna és Oroszország június 2-án állapodtak meg

A június 2-i isztambuli béketárgyaláson ugyan sikerült megállapodni egy újabb hadifogolycseréről, de tűzszüneti egyezség nem született. Ez volt a második tárgyalási forduló május közepe óta. Oroszország azt is vállalta, hogy hatezer ukrán katona holttestét is visszaszolgáltatja Ukrajnának. Június 9-én és 10-én Ukrajna és Oroszország két hadifogolycserét is végrehajtott.