Világraszóló esküvőre készülnek Velencében

A június 26. és 28. között zajló eseményre több mint nyolcvan magángép érkezik Los Angelesből, New Yorkból, Londonból és Dubajból a Marco Polo repülőtérre. A vendéglista hollywoodi díjátadókat idéz: Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Robert Pattinson, Orlando Bloom, Barbra Streisand, Diane von Fürstenberg és Eva Longoria is a meghívottak között szerepel. Lady Gaga pedig fel is léphet a június 28-i gálavacsorán, amelyet a 16. századi Scuola Grande della Misericordia palotában rendeznek meg – írja az Exxpress.

Velence lesz az Amazon alapítója és vezérigazgatója, Jeff Bezos, valamint Lauren Sánchez újságíró esküvőjének helyszíne (Fotó: AFP/ Andrea Pattaro)

Szuperluxus három napon át

Bár a hivatalos házasságkötés az Egyesült Államokban történik, a velencei ünnepség a szimbolikus csúcspontja a pár frigyének. A mintegy 250 vendéget a város öt legdrágább szállodájában helyezik el: az Aman Venice, a Hotel Danieli, a Gritti Palace, a Belmond Hotel Cipriani és a The St. Regis Venice ad majd otthont számukra.

A vendégek számára külön vízitaxikat és helikopteres transzfereket biztosítanak. A menyasszony, Lauren Sánchez akár 27 egyedi ruhakölteményt is viselhet a háromnapos eseménysorozat során, míg a Bezos-család a ötszázmillió dolláros, Koru nevű szuperjachton éjszakázik.