Vlagyimir Putyin bosszúja lesújtott Ukrajnára

A vasárnap esti támadás újabb példája annak, hogy Oroszország képes tartósan, nagy intenzitással végrehajtani tömeges légitámadásokat.

Alig egy héttel korábban is történelmi léptékű csapást mértek Ukrajnára, több mint négyszáz drón és negyven rakéta bevetésével. A tavaly novemberi legnagyobb dróntámadás még „csupán” 188 eszközt számlált, ez is jelzi, hogy Moszkva és Kijev egyaránt felpörgette saját dróngyártását. Ukrajna ezzel párhuzamosan orosz légibázisokat támad, méghozzá egyre merészebb módon. A legutóbbi akció során orosz reptereket vettek célba, és több gépet is megsemmisítettek vagy megrongáltak.