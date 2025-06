Weber egyértelmű üzenetet küldött a magyaroknak

A brüsszeli politikus, Manfred Weber elégedettségének adott hangot kérdésre válaszolva, hogy mit szól a Tisza Párt közvéleménykutatási eredményéhez, miszerint 58 százalékban támogatják a magyarok Ukrajna gyorsított felvételét az unióba.

Magyar Péter és Volodimir Zelenszkij Forrás: AFP

Azt hiszem, világosan fogalmaztam ebben a kérdésben, az Európai Néppárt minden eszközzel, minden erejével támogatja Ukrajnát

– fogalmazott a politikus.

Az EPP vezetője a spanyolországi kongresszuson utalt arra is, hogy amihez a magyaroknak már húsz éve joguk van, amihez hozzáférnek, ahhoz az ukránoknak is ugyanúgy joguk van.

Az EPP vezetője egyértelművé tette, hogy aki csatlakozni akar az EPP-hez, annak három alapelvet kell magáévá tennie. A jogállamiság után rögtön Ukrajna támogatását említette, és csak harmadikként az európaiság fogalmát.

Weber: „…mi vagyunk Ukrajna támogatásának a pártja”

Manfred Weber szerint ez a helyes út, amin járnak, és ezért támadják az EPP-t és személy szerint őt is. „Ez megerősíti azt, amiért kiáll az Európai Néppárt, mi vagyunk Európa pártja, mi vagyunk a jogállamiság pártja, mi vagyunk Ukrajna támogatásának a pártja. Ez köt minket össze” – mondta Manfred Weber.

Igennel szavaztak Ukrajna uniós tagságára

Magyar Péter hangsúlyozta, hogy a Tisza Párt által indított kampányban az Ukrajna gyorsított tagságára vonatkozó kérdésre szimpatizánsaik 58 százalékban igennel válaszoltak:

Ukrajna EU-tagságát a válaszadók 58,18 százaléka támogatta a Tisza Párt szavazásán.

Magyar Péter megerősítette, hogy felmérésük alapján fogják összeállítani a Tisza kormányprogramját, az alapján fognak kormányozni. Ez pedig azt jelenti, hogy a tiszásoknál kormányprogram lett Ukrajna uniós tagsága.

Már Zelenszkij is idézi Magyar Pétert, csak rosszul emlékszik a számokra

Az Interfax beszámolója szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy a magyar állampolgárok túlnyomó többsége támogatja Ukrajna csatlakozását az Európai Unióhoz, annak ellenére, hogy Orbán Viktor, aki kezdeményezte a vonatkozó nyilvános közvélemény-kutatást az országban, ellenzi ezt.

Orbán ellenzéke nyilvános közvélemény-kutatást készített. A magyarok hetven százaléka támogatja Ukrajna EU-csatlakozását. Vagyis a magyar emberek mellettünk állnak.

Az ukránok már Magyar Pétert várják

Kijevben nyíltan kimondták: amint hatalomra kerül, Magyar Pétertől azt várják, hogy zöld jelzést adjon Ukrajna uniós tagságának. Nem is titkolják reményeiket – hiszen pártja már most programként vállalta a csatlakozás támogatását. Magyar Péter már nemcsak Brüsszel, hanem Kijev szolgájává is válik.

Az ukrán uniós csatlakozással kapcsolatban a magyar ellenzék jóval támogatóbb álláspontot képvisel, mint a kormányoldal

– mondta Valerij Luncsenko, Ukrajna Magyarországgal fenntartott kapcsolatokért felelős parlamenti csoportjának társelnöke egy interjúban.