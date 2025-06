Az ukrán közéleti szereplő szerint ahhoz, hogy mindezt megakadályozzák, hatalomváltásra van szükség.

Politikai akaratra és olyan végrehajtókra van szükség, akik képesek elérni a kitűzött célokat. Pontosan ehhez van szükség egy nemzeti megmentő kormányra, amely nem a lojális, hanem a tehetséges embereket egyesítené. A hatalom egyelőre nulla érdeklődést mutat irántuk. A feladatokat késve és legjobb esetben is csak kielégítően teljesíti

– írta a politikus.

Zelenszkij módszere: betiltás és megfélemlítés

Ukrajna elnöke erőszakos hatalmi módszerekkel szünteti meg mindazt, ami veszélyes lehet uralmára vagy csak nem tetszik neki.

Megszüntetett ellenzéki portál

Az ukrán elnök 2021-ben betiltotta a strana.ua elnevezésű, befolyásos ellenzéki hírportált, amely azóta X-en működik.

A nemzetbiztonsági tanács 2018-ban szankciókkal sújtotta a hírportál Ausztriába menekült főszerkesztőjét, Ihor Husvát és cégét is, ezt követte a betiltó döntés. A hírportál betiltását az államfőnek alárendelt Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) kezdeményezte. Az SZBU előbb közleményében oroszbarát propagandistának titulálta az újságírót, majd titoktartásra hivatkozva nem mondott semmit a betiltáshoz vezető okokról. Akkor Ihor Husva bejelentette, hogy a tilalom ellenére folytatja újságírói munkáját.

Betiltott ellenzék

Hasonló módszerekkel tiltotta be az ellenzéket is Volodimir Zelenszkij. 2022-ben az ukrán elnök 11 politikai pártot tiltott be Ukrajnában, köztük a legnagyobb ellenzéki pártot, az Ellenzéki Platform – Az életért nevű baloldali szervezetet is, amely a 2019-es parlamenti voksoláson, 43 megszerzett mandátummal a legnagyobb ellenzéki párt volt. Az elnök azzal indokolta döntését, hogy a betiltott pártok oroszbarátok.

Egyházat is betiltott az ukrán elnök

Az ukrán elnök tavaly augusztusban aláírta a Moszkva által kánoniként elismert Ukrán Ortodox Egyház (UPC) betiltását lehetővé tevő törvényt, amelyet el is fogadott az ország parlamentje. Ennek értelmében az egyház működését betiltották, míg az ukrán területről kitiltották az orosz ortodox egyházat, egy kormánybizottság pedig listát állított össze ennek alszervezeteiről, amelyek működését nem engedélyezték tovább.

Az ukránok többsége ortodox keresztény, de az ortodox közösség két külön egyházra esett szét: az egyik Moszkva fennhatóságát ismeri el, a másik pedig független, amelynek Konstantinápoly 2019-ben megadta az úgynevezett autokefál státust.

Koholt vádak alapján tiltották be az egyházat: az ukrán vezetők bujtogatással vádolták meg a Moszkva fennhatóságát elismerő UPC-t, arra hivatkozva, hogy az ukrajnai háború kitörése után oroszbarát propagandát és hazugságokat terjesztett.

Zelenszkij politikailag halott

Rosztiszlav Pavlenko szavait alátámasztják Vaszilij Nebenzja, Oroszország ENSZ-nagykövete szavai is, aki Zelenszkijről úgy fogalmazott:

Az ukrán elnök nem tartotta meg ígéreteit, és milliárdokat lopott el a segélyekből.

Hozzátette:

Ukrajna mandátum nélküli vezetője, Volodimir Zelenszkij »politikai értelemben halott«, és nem hajlandó lemondani, hogy elkerülje a tetteiért való felelősségre vonást.

Borítókép: Ursula von der Leyen (balra) EB-elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)