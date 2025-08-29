készülellátásFranciaországháborúkatonaBelgiumkórház

Franciaország már a háborúra készül

Franciaország egészségügyi minisztériuma arra kérte a nemzeti kórházakat, hogy készüljenek fel akár ötvenezer katonai sérült fogadására egy esetleges magas intenzitású háború esetén 2026 márciusáig, derül ki egy francia lap által nyilvánosságra hozott levélből.

Szabó István
Forrás: RTL.be2025. 08. 29. 19:25
Emmanuel Macron francia elnök üdvözli a francia katonákat a francia haditengerészet "Normandie" fregattján Fotó: Odd Andersen Forrás: AFP
Franciaországban egy július 18-i keltezésű dokumentum a regionális egészségügyi ügynökségekhez (ARS) szól, figyelmeztetve egy lehetséges „nagy volumenű” francia részvételre egy fegyveres konfliktusban. A minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy a kórházaknak képesnek kell lenniük a sérültek – francia és külföldi katonák – fogadására, és előkészíteni a megfelelő infrastruktúrát, például kikötők vagy repülőterek közelében létesített központokat, ahonnan a betegeket hazaszállíthatják, írta az RTL.be.

Készül
A francia haditengerészet orvosi személyzetének tagjai egy kórházban (Fotó: AFP/Loic Venance)

Készül Belgium is

A belgiumi egészségügyi minisztérium az RTL megkeresésére közölte, hogy a kérdés biztonsági okok miatt érzékeny, de a felkészülés ott is folyamatos. A hivatalos közlemény szerint a belga kórházak sürgősségi terveit az EU és a NATO ajánlásai alapján folyamatosan frissítik. A Közegészségügyi Szolgálat (KCE) útmutatót készített a CBRNE-incidensek (kémiai, biológiai, radiológiai, nukleáris és robbanóanyaggal kapcsolatos események) kezelésére, amely elérhető az interneten.

A belga hatóságok hangsúlyozták, hogy fel kell készülni a tömeges sérültek és a lakosság ellátására, miközben biztosítani kell a polgári egészségügyi ellátás folyamatosságát. Ennek érdekében a civil és katonai együttműködés fenntartása és erősítése alapvető.

50 ezer katona fél év alatt

A francia dokumentum szerint az ország kórházai 10 000–50 000 katonát fogadhatnak 10–180 nap alatt egy esetleges konfliktus során. Az egészségügyi dolgozókat arra kérik, hogy szükség esetén bármely szakterületen dolgozzanak, a hadsereg egészségügyi szolgálatához csatlakozva.

Statement to the press by Catherine Vautrin (C), French Minister of Labor, Health, Solidarity and Families, in the presence of Didier Lepelletier (L), former President of the High Council for Public Health, Director General of Health, following the meeting, update on the heatwave, organized by videoconference with ministerial departments, regional health agencies (ARS) and regional directorates for the economy, employment, labor and solidarity (DREETS), from the operational center for regulation and response to health and social emergencies (CORRUSS), in Paris, FRANCE, 11 August 2025. Declaration a la presse de Catherine Vautrin (C), ministre francais du travail, de la sante, des solidarites et des familles, en presence de Didier Lepelletier (G), ancien president du haut conseil de la sante publique, directeur general de la sante, a l issue de la reunion, point de situation sur la canicule, organise en visioconference avec les services du ministere, les agences regionales de sante, ARS, et les directions regionales de l economie, de l emploi, du travail et des solidarites, DREETS, depuis le centre operationnel de regulation et de reponse aux urgences sanitaires et sociales, CORRUSS, a Paris, FRANCE, le 11 Aout 2025. (Photo by Xose Bouzas / Hans Lucas via AFP)
Catherine Vautrin francia munkaügyi, egészségügyi, szolidaritási és családügyi miniszter (Fotó: Hans Lucas/AFP/Xose Bouzas)

Catherine Vautrin francia egészségügyi miniszter a BFMTV-nek nyilatkozva nem cáfolta a levél létezését.

A kórházak folyamatosan készülnek járványokra és más váratlan eseményekre. Teljesen normális, hogy az ország előre gondolkodik a válságok és azok következményeinek kezelésében. Ez a központi adminisztrációk felelőssége

– mondta a miniszter.

A minisztérium a levélben az aktuális geopolitikai helyzettel indokolta a felkészülést:„Elengedhetetlen, hogy előre felkészüljünk a magas intenzitású konfliktusok során nyújtott egészségügyi támogatásra.”

Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök üdvözli a francia katonákat a francia haditengerészet Normandie fregattján (Fotó: AFP/Odd Andersen)


 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Belföldi híreink

Külföldi híreink

