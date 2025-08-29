Franciaország már a háborúra készül

Készül Belgium is

A belgiumi egészségügyi minisztérium az RTL megkeresésére közölte, hogy a kérdés biztonsági okok miatt érzékeny, de a felkészülés ott is folyamatos. A hivatalos közlemény szerint a belga kórházak sürgősségi terveit az EU és a NATO ajánlásai alapján folyamatosan frissítik. A Közegészségügyi Szolgálat (KCE) útmutatót készített a CBRNE-incidensek (kémiai, biológiai, radiológiai, nukleáris és robbanóanyaggal kapcsolatos események) kezelésére, amely elérhető az interneten.

A belga hatóságok hangsúlyozták, hogy fel kell készülni a tömeges sérültek és a lakosság ellátására, miközben biztosítani kell a polgári egészségügyi ellátás folyamatosságát. Ennek érdekében a civil és katonai együttműködés fenntartása és erősítése alapvető.

50 ezer katona fél év alatt

A francia dokumentum szerint az ország kórházai 10 000–50 000 katonát fogadhatnak 10–180 nap alatt egy esetleges konfliktus során. Az egészségügyi dolgozókat arra kérik, hogy szükség esetén bármely szakterületen dolgozzanak, a hadsereg egészségügyi szolgálatához csatlakozva.