Franciaországban egy július 18-i keltezésű dokumentum a regionális egészségügyi ügynökségekhez (ARS) szól, figyelmeztetve egy lehetséges „nagy volumenű” francia részvételre egy fegyveres konfliktusban. A minisztérium felhívja a figyelmet arra, hogy a kórházaknak képesnek kell lenniük a sérültek – francia és külföldi katonák – fogadására, és előkészíteni a megfelelő infrastruktúrát, például kikötők vagy repülőterek közelében létesített központokat, ahonnan a betegeket hazaszállíthatják, írta az RTL.be.
Franciaország már a háborúra készül
Franciaország egészségügyi minisztériuma arra kérte a nemzeti kórházakat, hogy készüljenek fel akár ötvenezer katonai sérült fogadására egy esetleges magas intenzitású háború esetén 2026 márciusáig, derül ki egy francia lap által nyilvánosságra hozott levélből.
Készül Belgium is
A belgiumi egészségügyi minisztérium az RTL megkeresésére közölte, hogy a kérdés biztonsági okok miatt érzékeny, de a felkészülés ott is folyamatos. A hivatalos közlemény szerint a belga kórházak sürgősségi terveit az EU és a NATO ajánlásai alapján folyamatosan frissítik. A Közegészségügyi Szolgálat (KCE) útmutatót készített a CBRNE-incidensek (kémiai, biológiai, radiológiai, nukleáris és robbanóanyaggal kapcsolatos események) kezelésére, amely elérhető az interneten.
A belga hatóságok hangsúlyozták, hogy fel kell készülni a tömeges sérültek és a lakosság ellátására, miközben biztosítani kell a polgári egészségügyi ellátás folyamatosságát. Ennek érdekében a civil és katonai együttműködés fenntartása és erősítése alapvető.
50 ezer katona fél év alatt
A francia dokumentum szerint az ország kórházai 10 000–50 000 katonát fogadhatnak 10–180 nap alatt egy esetleges konfliktus során. Az egészségügyi dolgozókat arra kérik, hogy szükség esetén bármely szakterületen dolgozzanak, a hadsereg egészségügyi szolgálatához csatlakozva.
Catherine Vautrin francia egészségügyi miniszter a BFMTV-nek nyilatkozva nem cáfolta a levél létezését.
A kórházak folyamatosan készülnek járványokra és más váratlan eseményekre. Teljesen normális, hogy az ország előre gondolkodik a válságok és azok következményeinek kezelésében. Ez a központi adminisztrációk felelőssége
– mondta a miniszter.
A minisztérium a levélben az aktuális geopolitikai helyzettel indokolta a felkészülést:„Elengedhetetlen, hogy előre felkészüljünk a magas intenzitású konfliktusok során nyújtott egészségügyi támogatásra.”
Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök üdvözli a francia katonákat a francia haditengerészet Normandie fregattján (Fotó: AFP/Odd Andersen)
