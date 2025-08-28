Melania Trump is részvétét fejezte ki a minneapolisi lövöldözés áldozatainak családjának

A támadó, aki önmagával is végzett a helyszínen, a 23 éves Robin Westman volt. A Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) tájékoztatása szerint a fiatal korábban Robert Westmanként született, majd 2020-ban, bírósági döntés nyomán változtatta meg nevét, miután transzként azonosította magát

Az ABC News által áttekintett jogosítványadatok szerint Westman nő volt, aki 2002. június 17-én született. Egy minnesotai kerületi bíróság 2020-ban jóváhagyta a névváltoztatási kérelmét, így Robert Westman nevét Robin Westmanre változtatva, azzal a magyarázattal, hogy a kiskorú gyermek „nőként azonosítja magát, és azt szeretné, ha a neve ezt az identitást tükrözné”.

Gyűlölte a keresztényeket: terrorcselekményként vizsgálják

Az FBI igazgatója, Kash Patel elmondta: a támadást belföldi terrorcselekményként és katolikusellenes gyűlölet-bűncselekményként vizsgálják. A rendőrség szerint Westman egyedül cselekedett, a pontos indíték azonban egyelőre ismeretlen.