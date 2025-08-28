A rendőrség közlése szerint az áldozatok között egy 8 és egy 10 éves gyermek is van. A sebesültek közül tizennégyen 6 és 15 év közötti diákok, három másik áldozat pedig 80 év körüli hívő. Bár többen súlyosan megsérültek, minden sérült túl fogja élni a támadást.
Melania Trump is részvétét fejezte ki a minneapolisi lövöldözés áldozatainak családjának
Ahogy arról lapunk is beszámolt, két gyermek életét vesztette, tizenhét ember pedig megsebesült, amikor lövöldözés tört ki a minneapolisi Annunciation Katolikus Iskolában. A tragédia a tanév első hetében tartott szentmise közben történt, amikor a fegyveres az ablakon keresztül nyitott tüzet a templomban tartózkodókra. Melania Trump is részvétét fejezte ki.
A támadó, aki önmagával is végzett a helyszínen, a 23 éves Robin Westman volt. A Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) tájékoztatása szerint a fiatal korábban Robert Westmanként született, majd 2020-ban, bírósági döntés nyomán változtatta meg nevét, miután transzként azonosította magát
– írta meg az Origo.
Az ABC News által áttekintett jogosítványadatok szerint Westman nő volt, aki 2002. június 17-én született. Egy minnesotai kerületi bíróság 2020-ban jóváhagyta a névváltoztatási kérelmét, így Robert Westman nevét Robin Westmanre változtatva, azzal a magyarázattal, hogy a kiskorú gyermek „nőként azonosítja magát, és azt szeretné, ha a neve ezt az identitást tükrözné”.
Gyűlölte a keresztényeket: terrorcselekményként vizsgálják
Az FBI igazgatója, Kash Patel elmondta: a támadást belföldi terrorcselekményként és katolikusellenes gyűlölet-bűncselekményként vizsgálják. A rendőrség szerint Westman egyedül cselekedett, a pontos indíték azonban egyelőre ismeretlen.
További Külföld híreink
A nyomozók átvizsgálják a gyanúsított közösségi médiás tevékenységét. Az előzetes adatok szerint a támadás napján a YouTube-ra feltöltött egy videót, amelyben fegyverrajzokat és egy templombelsőt ábrázoló vázlatokat mutatott be.
Az online bejegyzések szerint Westman édesanyja 2021-ig dolgozott a templomban. A minneapolisi rendőrfőnök, Brian O’Hara azt nyilatkozta, hogy hivatala úgy véli, Westman az Angyali Üdvözlet diákja volt.
„Ez egy szándékos erőszakos cselekmény volt ártatlan gyermekek és más hívők ellen” – mondta O’Hara egy szerdai sajtótájékoztatón, és hozzátette:
A gyerekekkel teli templomban való lövöldözés puszta kegyetlensége és gyávasága teljesen felfoghatatlan.
Kristi Noem, a belbiztonsági minisztérium minisztere szerdán később kiadott nyilatkozatában „őrült szörnyetegnek” nevezte Westmant.
„Ez a szintű erőszak elképzelhetetlen. Legmélyebb imáink a gyerekekkel, szülőkkel, családokkal, pedagógusokkal és keresztényekkel vannak mindenhol. Velük gyászolunk, gyógyulásukért imádkozunk, és soha nem fogjuk elfelejteni őket” – mondta Noem.
Országos felháborodás, Melania Trump is részvétét fejezte ki
Az ügy nagy visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban. A katolikus közösségek a vallásszabadság elleni támadásként értékelik a vérengzést, miközben a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy egyre több vallási közösség kerül célkeresztbe szélsőséges támadások során. A tragédia után Donald Trump elnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy az elnöki hivatal a fejleményeket nyomon követi, és arra kért mindenkit, hogy imával támogassa az érintetteket.
Az Egyesült Államok first ladyje, Melania Trump is megrendülten reagált, úgy fogalmazott: „összetört a szíve az áldozatok családjaiért és barátaiért” a minnesotai katolikus templomi lövöldözés után.
További Külföld híreink
Borítókép: A gyászolók meghatottan ölelik egymást a minnesotai Richfieldben található Szent Angyalok Akadémiáján tartott virrasztáson (Fotó: AFP/Tom Baker)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Saját testével védte egy kisfiú a barátját – megmentette az életét a halálos minneapolisi lövöldözés során + videó
– A barátom, Victor megmentett, de őt eltalálták – mondta az egyik kisfiú.
Orbán Balázs: Európából megint balekot csinált a brüsszeli vezetés
Elkezdődtek az amerikai–orosz energetikai egyeztetések – emlékeztetett Orbán Balázs.
Brutális esőket várnak – a hurrikán miatt figyelmeztetést adtak ki
Az Erin hurrikán hoz egy kis ajándékot.
Lengyelország mindenét feláldozta az amerikaiakért és Oroszország ellen, de mégsem része a tárgyalásoknak
Hoppon marad Tusk és köre.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Saját testével védte egy kisfiú a barátját – megmentette az életét a halálos minneapolisi lövöldözés során + videó
– A barátom, Victor megmentett, de őt eltalálták – mondta az egyik kisfiú.
Orbán Balázs: Európából megint balekot csinált a brüsszeli vezetés
Elkezdődtek az amerikai–orosz energetikai egyeztetések – emlékeztetett Orbán Balázs.
Brutális esőket várnak – a hurrikán miatt figyelmeztetést adtak ki
Az Erin hurrikán hoz egy kis ajándékot.
Lengyelország mindenét feláldozta az amerikaiakért és Oroszország ellen, de mégsem része a tárgyalásoknak
Hoppon marad Tusk és köre.