Melania Trump is részvétét fejezte ki a minneapolisi lövöldözés áldozatainak családjának

Ahogy arról lapunk is beszámolt, két gyermek életét vesztette, tizenhét ember pedig megsebesült, amikor lövöldözés tört ki a minneapolisi Annunciation Katolikus Iskolában. A tragédia a tanév első hetében tartott szentmise közben történt, amikor a fegyveres az ablakon keresztül nyitott tüzet a templomban tartózkodókra. Melania Trump is részvétét fejezte ki.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2025. 08. 28. 15:56
A gyászolók meghatottan ölelik egymást a minnesotai Richfieldben található Szent Angyalok Akadémiáján tartott virrasztáson Fotó: Tom Baker Forrás: AFP
A rendőrség közlése szerint az áldozatok között egy 8 és egy 10 éves gyermek is van. A sebesültek közül tizennégyen 6 és 15 év közötti diákok, három másik áldozat pedig 80 év körüli hívő. Bár többen súlyosan megsérültek, minden sérült túl fogja élni a támadást.

transz
Robin Westman (Fotó: ABCNews)

A támadó, aki önmagával is végzett a helyszínen, a 23 éves Robin Westman volt. A Szövetségi Nyomozóiroda (FBI) tájékoztatása szerint a fiatal korábban Robert Westmanként született, majd 2020-ban, bírósági döntés nyomán változtatta meg nevét, miután transzként azonosította magát

– írta meg az Origo. 

Az ABC News által áttekintett jogosítványadatok szerint Westman nő volt, aki 2002. június 17-én született. Egy minnesotai kerületi bíróság 2020-ban jóváhagyta a névváltoztatási kérelmét, így Robert Westman nevét Robin Westmanre változtatva, azzal a magyarázattal, hogy a kiskorú gyermek „nőként azonosítja magát, és azt szeretné, ha a neve ezt az identitást tükrözné”.

Gyűlölte a keresztényeket: terrorcselekményként vizsgálják

Az FBI igazgatója, Kash Patel elmondta: a támadást belföldi terrorcselekményként és katolikusellenes gyűlölet-bűncselekményként vizsgálják. A rendőrség szerint Westman egyedül cselekedett, a pontos indíték azonban egyelőre ismeretlen.

A nyomozók átvizsgálják a gyanúsított közösségi médiás tevékenységét. Az előzetes adatok szerint a támadás napján a YouTube-ra feltöltött egy videót, amelyben fegyverrajzokat és egy templombelsőt ábrázoló vázlatokat mutatott be.

Az online bejegyzések szerint Westman édesanyja 2021-ig dolgozott a templomban. A minneapolisi rendőrfőnök, Brian O’Hara azt nyilatkozta, hogy hivatala úgy véli, Westman az Angyali Üdvözlet diákja volt.

„Ez egy szándékos erőszakos cselekmény volt ártatlan gyermekek és más hívők ellen” – mondta O’Hara egy szerdai sajtótájékoztatón, és hozzátette: 

A gyerekekkel teli templomban való lövöldözés puszta kegyetlensége és gyávasága teljesen felfoghatatlan.

Kristi Noem, a belbiztonsági minisztérium minisztere szerdán később kiadott nyilatkozatában „őrült szörnyetegnek” nevezte Westmant.

„Ez a szintű erőszak elképzelhetetlen. Legmélyebb imáink a gyerekekkel, szülőkkel, családokkal, pedagógusokkal és keresztényekkel vannak mindenhol. Velük gyászolunk, gyógyulásukért imádkozunk, és soha nem fogjuk elfelejteni őket” – mondta Noem.

Országos felháborodás, Melania Trump is részvétét fejezte ki

Az ügy nagy visszhangot váltott ki az Egyesült Államokban. A katolikus közösségek a vallásszabadság elleni támadásként értékelik a vérengzést, miközben a hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy egyre több vallási közösség kerül célkeresztbe szélsőséges támadások során. A tragédia után Donald Trump elnök a közösségi oldalán jelentette be, hogy az elnöki hivatal a fejleményeket nyomon követi, és arra kért mindenkit, hogy imával támogassa az érintetteket.

Az Egyesült Államok first ladyje, Melania Trump is megrendülten reagált, úgy fogalmazott: „összetört a szíve az áldozatok családjaiért és barátaiért” a minnesotai katolikus templomi lövöldözés után.

Borítókép: A gyászolók meghatottan ölelik egymást a minnesotai Richfieldben található Szent Angyalok Akadémiáján tartott virrasztáson (Fotó: AFP/Tom Baker) 

