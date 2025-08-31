RózsakertFehér HázTrump

Súlyos rést fedezett fel a világ egyik legjobban védett épületében Donald Trump

Nyomozásba fogott Donald Trump amerikai elnök. A Rózsakert rejtélyére a Fehér Ház csúcstechnológiás biztonsági rendszere derített fényt.

Munkatársunktól
2025. 08. 31. 19:48
Donald Trump amerikai elnök Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
Súlyos hibát fedezett fel Donald Trump amerikai elnök a Fehér Ház Rózsakertjében végzett építési munkálatok során – számol be róla a New York Post amerikai napilap.

Donald Trump hibát fedezett fel a Rózsakert felújítása során
Donald Trump hibát fedezett fel a Rózsakert felújítása során (Fotó: AFP)

Az elnök, aki ingatlanfejlesztői múltjából adódóan nagy figyelmet fordít az esztétikus építészeti részletekre, a Rózsakert felújítása során kiváló minőségű mészkőburkolat használatát rendelte el.

Azonban nemrégiben egy közel 23 méteres, mély karcolást fedezett fel a drága burkolaton, így vizsgálódni kezdett, hogy kiderítse, mi történt.

A Fehér Házban telepített csúcstechnológiás biztonsági rendszer működik, Trump ennek felvételeit használta fel a történtek felgöngyölítésére. Kiderült, hogy egy alvállalkozó megdőlt acél kézikocsija okozta a kárt a puha mészkőburkolaton, Trump pedig az erről szóló videót közzé is tette.

Az amerikai elnök kijelentette, hogy az okozott kárt helyreállíttatja, a költségeket az alvállalkozóra terheli, és megtiltja számára a jövőbeni munkavégzést a Fehér Házban. Trump egyúttal kiemelte a minőségi munka és a megbízható vállalkozók fontosságát, és dicsérte a biztonsági rendszer hatékonyságát.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

